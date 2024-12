Der FIFA-Präsident unterzeichnete eine Vereinbarung mit den marokkanischen Behörden zur Eröffnung des FIFA-Büros für den afrikanischen Kontinent mit Sitz in Rabat

Der marokkanische Regierungschef, Aziz Akhannouch, unterschrieb zusammen mit dem Präsidenten des marokkanischen Fussballverbands, Fouzi Lekjaa, das Abkommen mit der FIFA

Das FIFA-Büro für Afrika wird in der Hauptstadt Marokkos, Rabat, errichtet

„An diesem Standort werden wir die Zukunft des afrikanischen Fussballs einläuten“, so Gianni Infantino.

Während seines Besuchs in Marokko unterzeichnete der FIFA-Präsident Gianni Infantino eine Vereinbarung mit der Regierung von Marokko und dem marokkanischen Fussballverband (FRMF), um den Grundstein für das FIFA-Büro in Afrika zu legen. Das Land wird gemeinsam mit Portugal und Spanien die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2030™ austragen.

In Marrakesch unterschrieb Infantino die FIFA-Kooperationsvereinbarung für den Standort in Afrika. Bei der Unterzeichnung waren neben ihm der Regierungschef des Königreichs von Marokko, Aziz Akhannouch, der Präsident des FRMF, Fouzi Lekjaa, und der Präsident der afrikanischen Fussball-Konföderation (CAF), Patrice Motsepe, anwesend. Das Büro wird seinen Sitz in der marokkanischen Hauptstadt Rabat haben und seine Tätigkeiten im Jahr 2025 aufnehmen.

„Wir wissen, wie gastfreundlich die Menschen in Marokko sind und das wird weltweit sehr geschätzt. Ich bin überzeugt, dass die ganze Welt im Jahr 2030 Marokko und den Fussball hier aufs Neue feiern wird. Herzlichen Glückwunsch und Vielen Dank! Dies ist auch der Grund, weshalb sich die FIFA dazu entschlossen hat, den Afrika-Hauptsitz hier in Rabat, Marokko, zu errichten“, erklärte der FIFA-Präsident.

„Ein besonderer Dank geht an die Regierung, das Land und alle Menschen in Marokko. An diesem Standort werden wir die Zukunft des afrikanischen Fussballs einläuten. Hier beginnt eine neue Ära im afrikanischen Fussball mit faszinierenden und aufregenden Kapiteln. Ich bin mir sicher, dass wir dem afrikanischen Kontinent gemeinsam zum wohlverdienten Erfolg verhelfen können.“

Zudem wünschte der FIFA-Präsident den vier afrikanischen Vertretern, Espérance Sportive de Tunisie, Al Ahly FC, Mamelodi Sundowns FC und Wydad AC, bei der ersten FIFA Klub-Weltmeisterschaft™ mit insgesamt 32 Mannschaften viel Erfolg. Der Wettbewerb wird vom Samstag, den 14. Juni bis Sonntag, den 13. Juli 2025 in den Vereinigten Staaten von Amerika ausgetragen.

Die FIFA verfügt bereits über ähnliche Einrichtungen in Paris, Miami und Jakarta. Dies untermauert das Engagement der Organisation, den Fussball in allen Regionen auf der ganzen Welt zu fördern.

Marokko kann in den letzten Jahren sowohl durch sportliche Erfolge auf dem Feld als auch durch die Ausrichtung von Veranstaltungen auf eine bemerkenswerte Entwicklung zurückblicken. Durch die Austragung an der Seite von Portugal und Spanien im Jahr 2030 wird Marokko das zweite Land in Afrika sein, das eine FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ veranstaltet. Diese Entscheidung wurde endgültig am Mittwoch, den 11. Dezember 2024, beim ausserordentlichen FIFA-Kongress getroffen.

Bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Katar 2022™ erreichte die Nationalmannschaft der Männer als erster afrikanischer Vertreter das Halbfinale und gewann zudem beim Olympischen Fussballturnier der Männer Paris 2024 die Bronzemedaille. Die Frauen-Nationalmannschaft gab ihr Debüt bei der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2023™ in Australien und Aotearoa Neuseeland. Dort konnte Marokko das Achtelfinale erreichen.

Im Jahr 2022 war Marokko erstmals Gastgeber des CAF Afrikanischen Nationen-Pokals der Frauen und man wird ab 2025 ausserdem die fünf aufeinanderfolgenden Ausgaben der FIFA U-17-Frauen-Weltmeisterschaft™ austragen. Das Land war zudem bereits dreimal Veranstaltungsort der ehemaligen FIFA Klub-Weltmeisterschaft™, darunter zuletzt bei der letzten Ausgabe 2022. Darüber hinaus findet der CAF Afrikanische Nationen-Pokal 2025 in Marokko statt.

Während der Preisverleihungszeremonie des CAF, die auch in Marrakesch stattfand, gab der FIFA-Präsident die Gewinner bekannt. Er überreichte Barbra Banda aus Sambia, von Orlando Pride, die Trophäe für die CAF Spielerin des Jahres und Ademola Lookman aus Nigeria, von Atalanta Bergamo, den Preis für den CAF Spieler der Jahres.