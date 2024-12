Gianni Infantino: Die Auslosung der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ ist ein historischer Tag für den Vereinsfussball

FIFA-Präsident Gianni Infantino sprach von einem „historischen Tag“ für den Vereinsfussball, als er an der Auslosung für die erste FIFA Klub-Weltmeisterschaft™ mit 32 Teams teilnahm. Das vom 15. Juni bis 13. Juli 2025 in den USA stattfindende internationale Turnier läutet auf Vereinsebene eine neue Ära ein. Zu Beginn der mit Stars besetzten Auslosungsshow in Miami sagte Infantino, dass ein globaler Vereinswettbewerb noch gefehlt habe, um den populärsten Sport der Welt zu perfektionieren. Während der Veranstaltung kündigte der FIFA-Präsident an, dass die Trophäe der Klub-WM ab dem 16. Januar 2025 auf Welttournee gehen werde.