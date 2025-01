Gianni Infantino verkündet zum Start des Ticketverkaufs für die FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™: „Fans können Teil der Fussballgeschichte werden.“

Die Tickets für alle 63 Spiele der ersten Ausgabe des Wettbewerbs, bestehend aus 32 Mannschaften – einschliesslich des Finales am 13. Juli – sind ab sofort erhältlich

FIFA-Präsident: „Das Turnier wird ein globales Fussballfest sein, das es in dieser Grössenordnung im Vereinsfussball noch nie gegeben hat.“

Die Eintrittskarten für die K.o.-Phase starten bei 50 USD (zuzüglich Steuern und Gebühren) und variieren je nach Spiel.

FIFA-Präsident Gianni Infantino rief die Fans dazu auf, die „einmalige Chance, Teil der Fussballgeschichte zu werden“ zu nutzen, da die Tickets für die Spiele der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ auf FIFA.com/tickets in den allgemeinen Verkauf gehen.

Es wird erwartet, dass Millionen von Fans aus aller Welt sich auf den Weg in die Vereinigten Staaten machen werden, um bei den insgesamt 63 Spielen dieses geschichtsträchtigen neuen Wettbewerbs dabei zu sein. Das Turnier wird erstmals die 32 besten Vereinsmannschaften von allen sechs Kontinenten in einem spannenden Wettbewerb zusammenbringen.

Die neue Ticketverkaufsphase startet am Donnerstag, den 16. Januar 2025, um 10:00 Uhr EST/16:00 Uhr MEZ. Dabei werden Tickets für alle Spiele angeboten, vom Eröffnungsspiel der Gruppenphase am Samstag, den 14. Juni 2025, bei dem der ägyptische Spitzenklub Al Ahly auf den Vertreter des Gastgeberlands, Inter Miami, trifft, bis hin zum Finale im New York New Jersey Stadium am Sonntag, den 13. Juli 2025. Die Eintrittskarten für die K.o.-Phase starten bei 50 USD (zuzüglich Steuern und Gebühren) und variieren je nach Spiel. Die Fans haben die Möglichkeit, ihre Tickets sofort zu erwerben, und beim Verkauf gilt das Prinzip: „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst.“

„Die Fans sollten bei diesem Turnier dabei sein, denn nach mehr als einem Jahrhundert Vereinsfussball stehen wir vor der Veranstaltung der ersten globalen und leistungsbasierten FIFA Klub-Weltmeisterschaft. Alle, die sich ein Ticket kaufen, werden Teil der Fussballgeschichte sein“, erklärte der FIFA-Präsident. „Die weltbesten Klubs werden erstmals bei einem richtigen Turnier auf US-Boden um einen echten Titel spielen – und zwar nicht um irgendeinen Pokal, sondern um die begehrteste Trophäe im Vereinsfussball.“

„Die Anhänger aller 32 Klubs haben die Möglichkeit, ihre Mannschaft in Topspielen gegen unterschiedliche Gegner aus aller Welt anzufeuern. Gleichzeitig haben neutrale Zuschauer die einmalige Gelegenheit, aussergewöhnliche und hart umkämpfte Begegnungen mit den besten Spielern der Welt zu verfolgen.

FIFA President Gianni Infantino encourages fans to be “part of football history" 07:36

Bei der Auslosung der Gruppenphase, die im Dezember 2024 in den USA stattfand, wurden die acht Gruppen, bestehend aus jeweils vier Teams, sowie der Weg bis ins Finale festgelegt. Dort wird der Kapitän des Siegers die einzigartige Trophäe der ersten Ausgabe der FIFA Klub-Weltmeisterschaft™, die alle vier Jahre stattfinden wird, in die Höhe strecken.

Ebenso wie die FIFA Fussball-WeltmeisterschaftÔ und die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™, die jeweils den Höhepunkt im internationalen Fussball darstellen, wurde die FIFA Klub-Weltmeisterschaft mit dem Ziel geschaffen, den erfolgreichsten Vereinen der sechs Konföderationen weltweit die Chance zu geben, sich erstmals auf globaler Ebene mit den Besten zu messen.

Die Mannschaften haben sich ihren Platz bei der historischen Erstausgabe gesichert, indem sie entweder den wichtigsten Vereinswettbewerb in ihrer Konföderation gewonnen haben, oder durch konstant gute Ergebnisse im Wettbewerb innerhalb des Qualifikationszeitraums (2021-2024). An zwölf Austragungsorten in elf US-amerikanischen Städten kämpfen sie nun um die Krone des ersten wahren Klubweltmeisters in der Geschichte des Fussballs.

„So etwas hat es noch nie gegeben, und deshalb wird es auch ein unvergessliches Spektakel werden“, sagte Infantino über das Turnier. Alle Spiele werden live und kostenlos über die DAZN-App übertragen, nachdem sich die FIFA mit der globalen Streaming-Plattform auf eine wegweisende Vereinbarung einigen konnte. „Die FIFA Klub-Weltmeisterschaft ist ein leistungsbasiertes, globales Turnier, bei dem der erste offizielle FIFA Klub-Weltmeister gekürt wird. Eine neue Marke und eine fantastische, einmalige neue Trophäe, die ein echtes Juwel ist, um das es sich lohnt zu kämpfen.

„Aus der Perspektive der FIFA stellt man schnell fest, dass etwas ganz Spezielles stattfinden wird, wenn man als Veranstalter die besten Vereine in der Fussballwelt in elf fantastischen Städten und zwölf aussergewöhnlichen Stadien in den Vereinigten Staaten zusammenbringt. Das Turnier wird ein globales Fussballfest sein, das es in dieser Grössenordnung im Vereinsfussball noch nie gegeben hat.