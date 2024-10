Gianni Infantino lobt nach dem letzten Spiel des Teams MLS-Rekordsaison von Inter Miami CF in der Regular Season

Der FIFA-Präsident Gianni Infantino hat dem Inter Miami CF zur Qualifikation für die erste Auflage der 32 Teams umfassenden FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ gratuliert. Infantino sagte, die Mannschaft könne jetzt auf internationalem Parkett Vereinsgeschichte schreiben. Das Turnier findet in den Vereinigten Staaten statt – von Sonntag, den 15. Juni, bis Sonntag, den 13. Juli 2025. Gianni Infantino meinte, dass das Event in Verbindung mit der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™ dazu beitragen könne, den Fussball zur beliebtesten Sportart Nordamerikas zu machen. Die USA ist bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™ ebenfalls einer der Gastgeber.

Infantino besuchte das letzte Spiel von Inter Miami in der Regular Season der Major League Soccer (MLS) gegen New England Revolution im Chase Stadium in Fort Lauderdale. Während das Team nach dem Spiel auf dem Platz seinen Erfolg feierte, gab er persönlich die Qualifikation der Mannschaft bekannt. Inter Miami gewann die Partie mit 6:2 – nicht zuletzt durch den späten Hattrick ihres Kapitäns Lionel Messi, einer der Sieger der letzten FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™.