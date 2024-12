FIFA-Präsident begrüsst wachsende Präsenz von Frauen in iranischen Fussballstadien

„Ein wunderbares Beispiel für die Inklusion und Offenheit unseres Sports, an dem jeder teilhaben kann“, so Gianni Infantino nach dem von 45.000 Anhängerinnen besuchten Spiel zwischen Sepahan und Persepolis

FIFA-Engagement führte zu der Entscheidung, am 16. Dezember nur weiblichen Fans den Besuch eines Spiels der Persian Gulf Pro League zu gestatten

FIFA-Präsident Gianni Infantino lobt Fortschritte hinsichtlich der gleichberechtigten Behandlung weiblicher Fussballfans in der Islamischen Republik Iran

Nachdem 45.000 Zuschauerinnen bei einem Spiel der Persian Gulf Pro League im iranischen Isfahan anwesend waren, zeigte sich FIFA-Präsident Gianni Infantino optimistisch. Dies ist ein weiterer wichtiger Schritt, um den Fussball in diesem westasiatischen Land integrativer zu gestalten, was nicht zuletzt dem anhaltenden Engagement der FIFA zu verdanken ist. Das Spiel im Naghsh-e-Jahan-Stadion, bei dem Sepahan gegen Persepolis mit 2:1 gewann, fand am Montag, dem 16. Dezember 2024, statt und beruhte auf der Entscheidung des Disziplinarkomitees des Iranischen Fussballverbands (FFIRI) aus dem vergangenen Jahr, wonach die Heim- und Auswärtsspiele der Männer nur noch vor weiblichen Zuschauern ausgetragen werden dürfen.