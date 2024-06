In Paris wurde in Anwesenheit von Gianni Infantino das Stade Pelé eingeweiht

Das umbenannte Stadion in Paris steht der örtlichen Gemeinschaft zur Verfügung

Der FIFA-Präsident dankte den örtlichen Behörden und dem Klub Paris 13 Atletico für die Initiative

Gianni Infantino hatte angeregt, weltweit Sportanlagen nach Pelé zu benennen

Gianni Infantino feierte gemeinsam mit Familien, Würdenträgern und Mitgliedern des Fussballklubs Paris 13 Atletico die Einweihung des Stade Pelé in Paris, der jüngsten Spielstätte, die nach einem entsprechenden Aufruf des FIFA-Präsidenten nach dem legendären brasilianischen Fussballer benannt wurde.

„Danke für die Benennung des Stadions in diesem schönen Pariser Viertel nach Pelé. Danke für alles, was Sie in diesem Viertel, in dieser Stadt, in diesem Klub für all diese Jungen und Mädchen tun, damit sie lächeln können“, sagte Gianni Infantino in einer kurzen Ansprache bei der Veranstaltung.

„Ein grosses Bravo an die Trainer, die Kinder, die Freiwilligen, den Geschäftsführer, den Präsidenten; an alle, die ihre Zeit investieren – ihre Freizeit wohlgemerkt, ihre Wochenenden, ihre Abende, ihre Morgen, ihre Nächte –, damit diese Kinder Fussball spielen können.“

Einweihung des Stade Pelé in Paris in Anwesenheit des FIFA-Präsidenten 01:36

Der Vorschlag, die Spielstätte Stade Pelé zu nennen, kam gemeinsam von Jérôme Coumet, Bürgermeister des 13. Arrondissements von Paris, Aïmane Bassiouni, stellvertretende Bürgermeisterin für Sport und Jugend, und Frédéric Pereira, Präsident des Klubs Paris 13 Atletico, der seine Spiele in dem Stadion austrägt. Der Vorschlag wurde vom Pariser Stadtrat angenommen.

Das ehemalige Stade Boutroux wird modernisiert und erhält einen neuen Rasen, einen neuen Eingangsbereich, eine renovierte Zuschauertribüne, neue Umkleideräume und Einrichtungen für Schulklassen, Vereinsmitglieder und die erste Mannschaft von Paris 13 Atletico.

Paris 13 Atletico ist ein kommunaler Grossklub in Frankreich und hat mehr Mitglieder als jeder andere Klub im Land.

„Pelé verkörperte das brasilianische Team, das uns zum Träumen gebracht hat. Daher ist es nur recht und billig, dass sein Name in diesem beliebten Viertel von Paris einen Platz gefunden hat. Wir freuen uns sehr darüber“, sagte Coumet, der Infantino dankte und sagte, dass die Anwesenheit des FIFA-Präsidenten eine starke Botschaft sei. „Das neue Stade Pelé wird diesem wundervollen Klub ein weiteres Wachstum ermöglichen, denn er wird sich stets weiter entwickeln.“

Pereira sagte: „Einer der grössten Fussballer aller Zeiten leiht dem Stadion von Paris 13 Atletico seinen Namen … Die Stadt Paris und der Bürgermeister verfolgen ein ambitioniertes Projekt, das ein neues Gebäude, neue Tribünen, neue Umkleiden und mehr Platz für den Klub vorsieht. Es ist ein wirklich spannendes Projekt, das es Paris 13 Atletico ermöglichen wird, weiterhin in seinem eigenen Stadtteil zu spielen, ohne mit anderen Pariser Vereinen um einen Platz zu konkurrieren.“

FIFA-Präsident Gianni Infantino bei der Einweihung des Stade Pelé in Paris Previous 01 / 11 Inauguration Stade Pelé 02 / 11 Stade Pele Inauguration 03 / 11 Stade Pele Inauguration 04 / 11 Stade Pele Inauguration 05 / 11 Stade Pele Inauguration 06 / 11 Stade Pele Inauguration 07 / 11 Stade Pele Inauguration 08 / 11 Stade Pele Inauguration 09 / 11 Stade Pele Inauguration 10 / 11 Stade Pele Inauguration 11 / 11 Stade Pele Inauguration Next

Nach Pelés Tod am 29. Dezember 2022 hatte Gianni Infantino angeregt, in jedem FIFA-Mitgliedsverband mindestens ein Stadion oder eine Trainingseinrichtung nach der brasilianischen Legende zu benennen. Mittlerweile erweisen zahlreiche Stadien rund um die Welt dem legendären Santos-Spieler auf diese Weise die Ehre. Dazu gehören beispielsweise das Bello Horizonte „Rey Pelé“ in Kolumbien, das Rei Pelé in Guinea-Bissau, das Pelé Stadium auf den Malediven und auch das Kigali Pelé Stadium in Ruanda. Auch das Spielfeld am Hauptsitz der FIFA in Zürich trägt den Namen Estadio Pelé – FIFA Zurich.

„Fussball vereint und Pelé vereinte die Welt vor allen anderen. Er war der erste internationale Superstar und das erste internationale Fussball-Idol“, fügte Infantino hinzu. „Daher habe ich nach seinem Tod vor eineinhalb Jahren dieses Anliegen vorgebracht, denn überall auf der Welt müssen sich die Kinder daran erinnern und wissen, wer Pelé war. Daher habe ich angeregt, dass überall auf der Welt Stadien und andere Einrichtungen nach Pelé benannt werden.“

Infantino erinnert sich insbesondere an das „fantastische Lächeln“ Pelés, das er bei Treffen mit dem Brasilianer erlebte. Er fügte hinzu: „Wir müssen uns stets daran erinnern, was Pelé für den Fussball geleistet hat. Genau deswegen wollte ich heute hier dabei sein.“