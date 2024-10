FIFA-Präsident dankt Hisense und läutet eine neue Ära für den Vereinsfussball ein

Die FIFA will technologische Entwicklungen in den Dienst des Sports stellen

Die Partnerschaft, die ein bedeutender Meilenstein in der seit sieben Jahren bestehenden Beziehung zwischen den beiden Organisationen ist, wurde auf einer Sonderveranstaltung im chinesischen Shanghai vom FIFA-Präsidenten und dem Chairman der Hisense Group, Jia Shaoqian, bekanntgegeben.

Infantino sagte dazu: „Wir alle wissen, dass dieses Turnier, das das bisher grösste und beste globale Klubturnier sein wird, den Beginn einer neuen Ära im Vereinsfussball bedeutet. Um an diesem offenen und inklusiven Wettbewerb teilzunehmen, muss man sich natürlich erst einmal qualifizieren. Doch jede Mannschaft der Welt hat die Chance, an der FIFA Klub-WM teilzunehmen.“

Anschliessend fügte er hinzu: „Dies ist ein neuer Wettbewerb, der zum ersten Mal in der Geschichte des Fussballs die 32 besten Klubs der Welt zusammenbringt, um den offiziellen FIFA-Weltmeister zu ermitteln, also den besten Verein der Welt.“

Bei der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™, die vom 15. Juni bis zum 13. Juli 2025 an zwölf Spielorten in den USA ausgetragen wird, treten die besten Teams aus jeder der sechs Konföderationen an, darunter die Sieger der letzten 19 kontinentalen Vereinsturniere.