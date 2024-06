Gianni Infantino würdigt bei erstem Sambia-Besuch die Opfer der Flugzeugkatastrophe von 1993

Infantino besuchte den Heroes’ Acre, eine Gedenkstätte zu Ehren der Opfer der Tragödie von 1993. Damals war das Flugzeug mit dem sambischen Nationalteam auf dem Weg zu einem Qualifikationsspiel für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ kurz nach einem Tankstopp in Gabun abgestürzt. Dabei kamen alle 30 Passagiere, darunter 18 Spieler, ums Leben. Gemeinsam mit FIFA-Generalsekretär Mattias Grafström legte Infantino in der Gedenkstätte einen Kranz nieder und überreichte jedem Angehörigen ein speziell angefertigtes Trikot mit dem Namen des verstorbenen Spielers.

In Begleitung von Andrew Kamanga, dem Präsidenten des sambischen Fussballverbands (FAZ), besuchte er ausserdem Embassy Park, das Nationaldenkmal und die Grabstätte ehemaliger Präsidenten des Landes in Lusaka.

„Mein erster Besuch in Sambia war sehr erfüllend, und ich habe mich bei den herzlichen, fussballbegeisterten Menschen in diesem Land wie zu Hause gefühlt. Es war fantastisch, dass alle die Gemeinschaft stiftende Sprache des Fussballs gesprochen haben. Unser Sport nimmt hier in Sambia einen besonderen Stellenwert ein und ist auf jeden Fall im Aufwind“, sagte Infantino.

Letztes Jahr wurde die Renovierung des David-Kaunda-Stadions in der Ostprovinz in Chipata abgeschlossen, in deren Rahmen Reparaturen und Renovierungsarbeiten am Naturrasenspielfeld, den Zuschaueranlagen, Umkleidekabinen und VIP-Sitzbereichen vorgenommen wurden. Darüber hinaus wurden zwei weitere Stadionrenovierungsprojekte durchgeführt, und der FAZ konnte mithilfe von FIFA-Forward-Mitteln die Ausgaben für sein U-20-Nationalteam bestreiten.