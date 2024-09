Gianni Infantino verfolgt Auftakt zu historischer FIFA U-20-Frauen-Weltmeisterschaft 2024™ in Kolumbien

Einführung einer Geste gegen Rassismus und Test von Videounterstützung (VS) beim Turnier

Gianni Infantino verfolgte zum Start der FIFA U-20-Frauen-Weltmeisterschaft 2024™ im gut gefüllten Nemesio-Camacho-El-Campín-Stadion in Bogotá (Kolumbien) die Partie der Gastgeberinnen gegen Australien. Der erste Spieltag des auf 24 Teams erweiterten Turniers war mit 21 Toren in vier Spielen ein vielversprechender Beginn. Der FIFA-Präsident freute sich nach dem 2:0-Sieg Kolumbiens zum Auftakt der elften Turnierauflage über die grossartige Stimmung im Stadion, die laut Infantino von der Beliebtheit des Frauenfussballs zeugt.

„Was für ein toller Start der FIFA U-20-Frauen-Weltmeisterschaft hier in Kolumbien“, so Infantino, der die Partie an der Seite des Präsidenten des kolumbianischen Fussballverbands, Ramón Jesurún, verfolgte. „Dank des herausragenden Publikums war die Stimmung beim Auftaktsieg der Gastgeberinnen fantastisch. Die anderen drei Spiele haben viele Tore und reichlich Spannung geboten. Die Begeisterung für den Frauenfussball war mehr als deutlich. Es war ein Privileg, die Ereignisse heute im schönen Bogotá mitverfolgen zu können.“