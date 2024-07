Gianni Infantino trifft saudischen Sportminister und Verbandspräsidenten in Paris

Anlässlich eines Treffens mit dem saudischen Sportminister Abdulaziz bin Turki al-Faisal und dem Präsidenten des saudischen Fussballverbands (SAFF) Yasser al-Misehal in Paris sprach Gianni Infantino über die grosse Bedeutung Saudiarabiens in der Fussballwelt.

„Saudiarabien ist ein sehr wichtiger Partner für die FIFA und spielt eine wichtige Rolle bei der Fussballförderung“, so Infantino. „Das Land hat die FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2023 hervorragend und erfolgreich organisiert und den Frauenfussball vorangetrieben. Davon konnte ich mich letztes Jahr im Dezember selbst überzeugen, als ich ein Spiel der Saudi Women’s Premier League zwischen al-Ahli und al-Ittihad im Stadion verfolgt habe."

Der Frauenfussball hat in den letzten drei Jahren auch in Saudiarabien einen gewaltigen Sprung nach vorn gemacht. Das Frauennationalteam trug seine ersten Spiele Anfang 2022 aus, und im März 2023 wurde Saudiarabien zum ersten Mal in der FIFA/Coca-Cola-Frauenweltrangliste geführt.