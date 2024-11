Gianni Infantino: Südamerika wird bei der FIFA Klub-WM eine Schlüsselrolle spielen

In einer Videoansprache wandte sich der FIFA-Präsident an den 79. ordentlichen CONMEBOL-Kongress

Sechs südamerikanische Mannschaften werden an der neuen FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ mit 32 Teams teilnehmen

Das letzte verfügbare Ticket geht an den Sieger des bevorstehenden Finales der CONMEBOL Libertadores zwischen Atlético Mineiro und Botafogo FR

Die südamerikanischen Teams werden bei der neuen FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ mit 32 Mannschaften eine Schlüsselrolle spielen. Dieser Wettbewerb wird den globalen Vereinsfussball neu definieren, wie FIFA-Präsident Gianni Infantino auf dem 79. ordentlichen CONMEBOL-Kongress in San Bernardino, Paraguay, erklärte. Der Chef des Weltverbandes fügte in einer Videoansprache hinzu, dass die Möglichkeit, sich sowohl für den neuen FIFA Interkontinental-Pokal 2024™ in Katar als auch für die FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025 in den USA zu qualifizieren, dem diesjährigen Finale der CONMEBOL Libertadores noch mehr Bedeutung verleihen würde. Fünf südamerikanische Mannschaften (Flamengo, Fluminense, Palmeiras, River Plate und Boca Juniors) haben sich bereits für die FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ qualifiziert, die das grösste globale Vereinsturnier aller Zeiten sein und eine neue Ära in diesem Bereich einläuten wird.

Der sechste und letzte südamerikanische Startplatz für die Klub-WM geht an den Sieger des Finales der Copa Libertadores 2024 zwischen Atlético Mineiro und Botafogo FR, das am Samstag, dem 30. November 2024, in Buenos Aires ausgetragen wird. Dabei geht es auch um die Startberechtigung beim spannenden neuen FIFA Interkontinental-Pokal™.

„Diese Partie ist deshalb so wichtig, da der Sieger im Dezember dieses Jahres im neuen Interkontinental-Pokal der FIFA im sogenannten ‚FIFA Derby of the Americas‘ antreten wird“, so der Präsident des Weltverbandes. „Das siegreiche Team wird auch an der ersten Ausgabe der neuen FIFA Klub-WM mit 32 Vereinen im nächsten Jahr in den USA teilnehmen, einem Wettbewerb, der eine neue Ära für den Klubfussball einläuten wird.“ „Es wird ein innovatives, integratives und leistungsorientiertes Turnier sein, bei dem der einzig wahre ‚Klub-Weltmeister der FIFA‘ gekrönt wird. Auf einen solchen Wettbewerb haben Fans und Spieler schon lange gewartet. Darüber hinaus werden alle Einnahmen in die Klubs auf der ganzen Welt reinvestiert, was dem Sport zu noch mehr Wachstum verhelfen wird. Ganz sicher wird Südamerika bei diesem Turnier eine Schlüsselrolle spielen.“

Das „FIFA Derby of the Americas“ wird am Mittwoch, dem 11. Dezember 2024, zwischen dem aktuellen Gewinner des Concacaf Champions Cup, CF Pachuca, und dem späteren Sieger der CONMEBOL Libertadores ausgetragen. Der Gewinner dieser Partie trifft dann am Samstag, dem 14. Dezember 2024, im FIFA Challenger Cup auf den afrikanischen Meister Al Ahly FC, um sich einen Platz im Finale des FIFA Interkontinental-Pokals gegen den Gewinner der UEFA Champions League, Real Madrid CF, am Mittwoch, dem 18. Dezember 2024, im Lusail Stadium zu sichern. Alle drei Spiele des Turniers werden in Katar ausgetragen.