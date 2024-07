Gianni Infantino sagt bei Treffen mit dem designierten Präsidenten Indonesiens, Prabowo Subianto, Zusammenarbeit zu

Die FIFA arbeitet seit einiger Zeit intensiv mit dem indonesischen Fussballverband (PSSI) an der Fussballförderung. Bei einem Treffen von Gianni Infantino mit dem designierten indonesischen Präsidenten Prabowo Subianto in der FIFA-Niederlassung in Paris war die künftige Zusammenarbeit eines von vielen Gesprächsthemen. Indonesiens Minister für Jugend und Sport, Dito Ariotedjo, und PSSI-Präsident Erick Thohir nahmen ebenfalls an der Sitzung in der französischen Hauptstadt teil. Indonesien richtete letztes Jahr die FIFA U-17-Weltmeisterschaft 2023™ und damit das erste FIFA-Turnier überhaupt aus. In diesem Zusammenhang erinnerte sich der FIFA-Präsident noch einmal an den herzlichen Empfang und die gute Turnierorganisation.