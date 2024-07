Gianni Infantino lobt hervorragenden Einsatz der FIFA-Forward-Mittel in Moldawien

Gianni Infantino hat den moldawischen Fussballverband (FMF) anlässlich eines Treffens mit dessen Präsidenten Leonid Oleinicenco und Generalsekretär Serghei Butelschi in der FIFA-Niederlassung in Paris (Frankreich) für den „hervorragenden“ Einsatz der FIFA-Forward-Investitionen gelobt.

Letztes Jahr wurden in Europa die FIFA Forward Awards lanciert, um einige herausragende Projekte auszuzeichnen und Beispiele für die Vorteile in den Blickpunkt zu rücken, die das Programm für ein bestimmtes Land bringen kann. Über das FIFA-Forward-Programm wird die Fussballförderung in den 211 FIFA-Mitgliedsverbänden unterstützt. Der FMF, einer von drei Mitgliedsverbänden, die ausgezeichnet wurden, erhielt die Auszeichnung für das Beach-Soccer-Stadion „La Izvor“ in Chişinău, eine Mehrzweck-Arena, durch die der Beach-Soccer im Land etabliert werden konnte.