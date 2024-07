Gianni Infantino gratuliert türkischem Verbandspräsidenten zu Wahlsieg

Sprung um 16 Plätze nach vorn in der jüngsten Ausgabe der FIFA/Coca-Cola-Männerweltrangliste

Gianni Infantino hat İbrahim Hacıosmanoğlu im Rahmen eines Treffens in der FIFA-Niederlassung in Paris (Frankreich) zu seiner kürzlichen Wahl zum Präsidenten des türkischen Fussballverbands (TFF) gratuliert.

Die beiden Präsidenten erörterten, wie die FIFA die Fussballentwicklung in der Türkei weiter fördern kann. Hacıosmanoğlu, ehemaliger Präsident von Trabzonspor, wurde beim jüngsten TFF-Kongress am 18. Juli 2024 in Ankara ins Amt gewählt.