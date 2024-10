"Fühle mich sehr geehrt": FIFA-Präsident erhält an den AFC Annual Awards den „Diamond of Asia“

Nachdem er im Rahmen einer glanzvollen Preisverleihung der AFC Annual Awards in Seoul (Republik Korea) den „Diamond of Asia“ entgegengenommen hatte, sagte FIFA-Präsident Gianni Infantino, er sei stolz und fühle sich sehr geehrt.

Die höchste persönliche Auszeichnung im asiatischen Fussball wurde dem FIFA-Präsidenten von AFC-Präsident Salman bin Ebrahim Al Khalifa im Grand Peace Palace der Kyung Hee-Universität in Anerkennung seiner unermüdlichen Unterstützung für die Entwicklung des Fussballs in Asien und auf der ganzen Welt überreicht.

Asien hat sich als Ausrichter der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Katar 2022™ und Mitausrichter der FIFA Frauen-WM Australien & Neuseeland 2023™ zu einem Zentrum des Weltfussballs entwickelt. Auch die FIFA Klub-WM™ und verschiedene FIFA-Wettbewerbe im Futsal, Beach-Soccer und Altersklassenwettbewerbe fanden in jüngerer Zeit hier statt. Dabei gab es immer wieder bahnbrechende Momente wie die FIFA Futsal-Weltmeisterschaft Usbekistan 2024™ , das erste FIFA-Turnier in Zentralasien, und die FIFA U-17-Weltmeisterschaft Indonesien 2023™, das erste FIFA-Turnier in Indonesien.

„Ich fühle mich sehr geehrt und bin stolz auf die Auszeichnung mit dem prestigeträchtigen „Diamond of Asia“ hier bei den AFC Annual Awards 2023 in Seoul in der Republik Korea“, sagte der FIFA-Präsident. „Ich sehe darin eine Anerkennung für meine Arbeit als FIFA-Präsident, aber es ist auch ein Symbol für den Einsatz und die harte Arbeit aller unserer Interessengruppen in Asien, die unermüdlich arbeiten und den Fussball als Leuchtfeuer der Hoffnung und der Chancen für alle einsetzen.