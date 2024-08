Gespräche zwischen den Präsidenten der FIFA und des internationalen Leichtathletikverbands in Paris

Leichtathletikwettkämpfe bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris in vollem Gang

Sebastian Coe von Gianni Infantino bei der FIFA in der französischen Hauptstadt empfangen

FIFA-Präsident Gianni Infantino und der Präsident des internationalen Leichtathletikverbands, Sebastian Coe, haben sich in Paris (Frankreich) während der Olympischen Sommerspiele zu Gesprächen getroffen.

Sebastian Coe weilt in Paris, während die Leichtathletikwettkämpfe als eine der Hauptattraktionen der zweiten Woche der Olympischen Spiele die Zuschauer ebenso in ihren Bann ziehen wie die Finalspiele der Olympischen Fussballturniere am kommenden Freitag (Männer) und Sonntag (Frauen).