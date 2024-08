FIFA unterstützt Guinea bei der Entwicklung der Infrastruktur und in ihren Beteiligungsplänen

FIFA-Präsident empfängt den Präsidenten des guineischen Fussballverbands Bouba Sampil

Das Treffen fand in den FIFA-Büros in Paris, Frankreich statt

Bei den Gesprächen stand der Aufbau der Infrastruktur und die Integration der Jugend in den Fussball im Mittelpunkt

Gianni Infantino sprach Bouba Sampil, dem Präsidenten des Fussballverbands von Guinea (FÉGUIFOOT), und Haba Keamou Bogola, dem Minister für Jugend und Sport des Landes, bei ihrem Treffen seine volle Unterstützung bei der Entwicklung der Infrastruktur und der Verbesserung der Teilnahme in Guinea zu.

Die Sitzung fand in den FIFA-Büros in Paris, Frankreich statt und folgte auf die erste Teilnahme Guineas am Olympischen Fussballturnier der Männer seit 56 Jahren. Zuletzt begegneten sich Gianni Infantino und Sampil während des CAF Afrikanischen Cup der Nationen in der Elfenbeinküste im Januar 2024, kurz nachdem Sampil zum FÉGUIFOOT-Präsidenten gewählt worden war.

„Guinea ist ein fussballbegeistertes Land mit viel Potenzial und wir sprachen über die Auswirkungen der FIFA Series™ auf die Männer-Nationalmannschaft, die einen enormen Fortschritt verzeichnen konnte, wie die Qualifikation für das Olympische Fussballturnier der Männer gezeigt hat“, gab der FIFA-Präsident an. Bei den Spielen der FIFA Series™ im März 2024, die in Saudiarabien ausgetragen wurden, spielte Guinea gegen Vanuatu und Bermuda.

„Im Anschluss an unser Treffen im Januar diesen Jahres hat mich Präsident Sampil zudem über ihr Vorhaben informiert und ich sicherte ihm die volle Unterstützung der FIFA bei seiner Planung zur Entwicklung der Infrastruktur zu, die auch die Installation drei neuer Kunstrasenplätze beinhaltet. Darüber hinaus sprachen wir über Möglichkeiten die Beteiligung zu erhöhen sowie Talente in dieser wunderschönen Region zu entdecken und zu fördern“, sagte er.

Die Olympiaqualifikation sei ein Zeichen dafür, dass der Fussball in Guinea Fortschritte mache, so Sampil. „Mithilfe der FIFA haben wir Projekte zur Entwicklung des Fussballs eingeleitet. Zudem haben wir begonnen an der U-17 teilzunehmen (CAF U-17 Afrikanischen Nationen-Pokal). Wir haben eine Beach-Soccer-Mannschaft gegründet und die Frauenfussball-Liga ist bereits im vollen Gange. Vor diesem Hintergrund glauben wir, dass wir auf dem richtigen Weg sind, den Fussball weiterzuentwickeln“, erklärte er.

Bogola teilte mit, dass die guineische Regierung bereit sei, Flächen für Fussballprojekte zur Verfügung zu stellen, einschließlich der drei Kunstrasenplätze, die in Mamou, Faranah und Nzérékoré errichtet werden. „Wir dankten Gianni Infantino für alles, was er für unseren Fussball macht. Ich berichtete ihm von der Kooperationsbereitschaft der Regierung hinsichtlich der Bereitstellung der Fläche für die Projekte, damit diese umgesetzt werden können“, führte er weiter aus.

Der guineische Fussballverband FÉGUIFOOT hat bereits von der FIFA-Forward-Förderung Gebrauch gemacht, um eine Scouting-Kampagne für Jugendliche einzuführen. Insgesamt 23 654 junge Fussballer, inklusive Mädchen, haben an der Vorlaufphase teilgenommen und die Besten wurden ausgewählt, um zwei Akademien in Nongo und Kindia zu besuchen, in denen von ihnen erwartet wird, Bildung und Fussball zu vereinen.

Bouba Sampil, Präsident des guineischen Fussballverbands 00:53

„Für uns spielt der Fussball eine wichtige Rolle in Bezug auf Jugend-Engagement. Wir haben stets gesagt, dass den Jugendlichen 24 Stunden am Tag zur Verfügung stehen – davon acht Stunden Schlaf und sechs Stunden Schule. Somit bleiben ihnen zehn Stunden, und in dieser Zeit müssen wir sie beschäftigen. Der Fussball nimmt täglich mindestens drei bis vier Stunden ihres Alltags ein“, erklärte Bogola.

Jedoch fügte er auch hinzu, dies schaffe zusätzliche Herausforderungen in Bezug auf die Bereitstellung der Infrastruktur sowie von Trainern und Verwaltung. Dementsprechend würde die Teilnahme an weiteren nationalen Teamwettbewerben zusätzliche Ausgaben erfordern und all dies wären Bereiche, in denen die FIFA Hilfe leisten könnte.