FIFA-Präsident heisst Mitgliederverbände im Vorfeld der olympischen Fussballturniere 2024 in Paris willkommen

Gianni Infantino heisst teilnehmende FIFA Mitgliederverbände im neuen FIFA Büro in Paris willkommen

Olympische Fussballturniere werden zwischen 24. Juli und 10. August in sechs Städten ausgetragen

FIFA-Präsident gibt zu bedenken, dass die Olympischen Spiele für Einigkeit und Frieden auf der ganzen Welt stehen

Der FIFA-Präsident Gianni Infantino hat das Fussballturnier der Herren und der Damen zur Sommer-Olympiade 2024 in Paris eröffnet. Dabei hat er im neuen FIFA Büro in der französischen Hauptstadt das Wort an die Vertreter der teilnehmenden Teams gerichtet.

Die Olympischen Spiele finden in Paris vom 26. Juli bis zum 11. August statt. Der Ball rollt aber schon am 24. Juli, zwei Tage vor der Eröffnungsfeier. Die Fussballturniere enden dann am 10. August mit dem Spiel der Damen um die Goldmedaille. Dies ist das erste Mal, dass bei den Damen die Entscheidung nach dem Endspiel der Herren fällt.

FIFA President Gianni Infantino welcomes member associations to Paris 03:37

„Willkommen in unserem neuen FIFA-Hauptquartier in Paris.“ Mit diesen Worten empfing der FIFA-Präsident die teilnehmenden Mitgliederverbände im neuen FIFA Büro in Paris. „Dieses Haus gehört uns allen. Dies ist das Heim der ganzen globalen Fussballgemeinde. Unter diesem Dach sind alle Länder der Welt vereint.“

„Die FIFA feiert in diesem Jahr ihr 120. Gründungsjubiläum. Der Grundstein wurde 1904 nur wenige Meter von uns entfernt gelegt. Wenn Sie das Gebäude verlassen, müssen Sie nur um die Ecke gehen, um in die Rue Saint-Honoré zu kommen – die Strasse, in der 1904 sieben Anwesende, sechs Verbände und ein Verein den Entschluss fassten, die FIFA zu gründen. Mittlerweile umfasst die FIFA 211 Mitgliedsländer. Damit hat sie mehr Mitglieder als die Vereinten Nationen und jede andere Organisation. Bei der [FIFA] teilen alle dieselbe Leidenschaft miteinander: den Fussballsport.“

Paris ist zwar Gastgeber der Olympischen Spiele. Die Wettbewerbe finden aber auch in Bordeaux, Décines-Charpieu in den Vorstädten Lyons sowie in Marseille, Nantes, Nizza und Saint-Étienne statt. Gianni Infantino denkt, dass die angesetzten Partien das Publikum weit über die Austragungsorte der Olympischen Spiele hinaus in ihren Bann ziehen werden.

„Herzlichen Glückwunsch zur Teilnahme, viel Glück und viel Spass mit diesem Turnier“, fügte der FIFA-Präsident hinzu. „Und denken Sie daran: Der Fussball zählt ganz klar zu den wichtigsten Events der Olympischen Spiele.“