FIFA-Präsident würdigt Marokkos anhaltende Verdienste um den internationalen Fussball

Marokko Austragungsort der FIFA U-17-Frauen-Weltmeisterschaft™ in den kommenden fünf Jahren

Treffen zwischen Gianni Infantino und marokkanischem Ministerpräsidenten Aziz Akhannouch in New York

FIFA-Präsident Gianni Infantino hat nach seinem Treffen mit dem marokkanischen Ministerpräsidenten Aziz Akhannouch in New York (USA) betont, dass sich Marokko darauf vorbereite, die Welt zu vereinen.

„Es war mir eine grosse Ehre, mit dem marokkanischen Ministerpräsidenten Aziz Akhannouch am Rande der UNO-Generalversammlung in New York über seine Begeisterung für den Fussball zu sprechen und ihm sowie König Mohammed VI. für die fortwährende Unterstützung zu danken“, sagte der FIFA-Präsident.