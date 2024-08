FIFA-Präsident und Präsident des philippinischen Fussballverbands blicken gespannt auf die FIFA Frauen-Futsal-Weltmeisterschaft 2025™

John Gutierrez, Präsident des philippinischen Fussballverbands, von Gianni Infantino bei der FIFA in Paris empfangen

Ebenfalls Thema war der neue moderne Sitz des PFF, der noch in diesem Jahr eingeweiht wird und mit Geldern aus dem FIFA-Forward-Programm finanziert wurde.

„Ich habe mich sehr gefreut, meinen Freund und Amtskollegen John Gutierrez vom philippinischen Fussballverband (PFF) zu treffen und ihn hier in Paris bei der FIFA zu begrüssen“, betonte der FIFA-Präsident.

„Ich freue mich sehr über den historischen Erfolg des philippinischen Frauennationalteams, das 2023 bei der Frauen-WM sein Debüt gegeben hat. Mit der allerersten FIFA Frauen-Futsal-Weltmeisterschaft, die 2025 auf den Philippinen über die Bühne gehen wird, können sie den Schwung bei der Förderung des Fussballs in diesem schönen Land mitnehmen.“

Präsident Gutierrez hat beim Treffen auch dargelegt, wie er dafür sorgen will, dass jeder ambitionierte Fussballer auf dem Archipel mit seinen 114 Millionen Einwohnern sein Potenzial ausschöpfen kann.

Er will den Fussball ebenso populär machen wie Basketball, das derzeit die Nummer eins im Land ist. Die FIFA Frauen-Futsal-Weltmeisterschaft™, die 2025 erstmals ausgetragen wird, soll für zusätzliches Interesse sorgen.

„Es ist eine grosse Ehre, die allererste FIFA Frauen-Futsal-Weltmeisterschaft zu veranstalten“, betonte John Gutierrez. „So können wir die Philippinen auf die Fussballweltkarte setzen. Das wird ein Riesending. Wir begeistern uns vor allem für Basketball, aber dieses Turnier wird zweifellos vielen Kindern den Fussball als Alternative zum Basketball näherbringen.“ „Wir haben genug Kinder. Wir haben 114 Millionen Einwohner. Wir können es kaum erwarten, mit diesem Turnier noch mehr Kinder für den Fussball zu begeistern, nicht nur als Freizeitsport, sondern auch als Sport, in dem sie eine Profikarriere anstreben und für ihr Land spielen möchten. Es wird also wirklich ein Riesending.“ Das philippinische Frauennationalteam, das in der FIFA/Coca-Cola-Weltrangliste derzeit Platz 39 belegt, hat im letzten Sommer sein Debüt bei der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ gefeiert und dabei gegen Co-Gastgeber Neuseeland seinen ersten Sieg erzielt.