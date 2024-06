FIFA-Präsident und Präsident von Südsudan bei Eröffnung des modernisierten Juba-Nationalstadions

FIFA-Präsident Gianni Infantino und Südsudans Präsident Salva Kiir Mayardit sowie der Präsident des südsudanesischen Fussballverbands Augustino Parek eröffneten das frisch renovierte Nationalstadion

Knapp 7 000 000 US-Dollar FIFA-Förderung für die Arbeiten in der Hauptstadt Südsudans

FIFA Forward 3.0 ermöglicht weitere Verbesserungen und den Bau des ersten nationalen Trainingszentrums im jüngsten Land der Welt

FIFA-Präsident Gianni Infantino hat gemeinsam mit dem Präsidenten von Südsudan Salva Kiir Mayardit, dem Präsidenten des südsudanesischen Fussballverbands Augustino Parek und hochrangigen afrikanischen Fussballfunktionären das umfangreich modernisierte Nationalstadion des Landes eröffnet. Nach der Eröffnungsfeier trat Südsudan zum Qualifikationsspiel für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26 gegen das Nachbarland Sudan an.

„Ich bin heute sehr glücklich. Der heutige Tag ist ein wundervoller Anlass. Er stellt einen wichtigen Tag in der noch sehr jungen Geschichte Südsudans dar, dem jüngsten Land der Welt“, sagte Infantino bei seinem dritten Besuch in dem Land, das erst 2011 seine Unabhängigkeit erklärte. Der FIFA-Präsident war von einer Gruppe einheimischer Schulkinder mit einem Schild mit der Aufschrift „Willkommen in Ihrer zweiten Heimat“ begrüsst worden.

„Dies ist ein grossartiges Ereignis. Es ist eine grossartige Gelegenheit, Südsudan zu präsentieren und die Jugend dieses Landes zu präsentieren, die so viel Talent hat. Es ist unsere gemeinsame Verantwortung, diesen Talenten eine Chance zu geben. Die Fussballtalente des Landes haben nun die Möglichkeit, in einem brandneuen Nationalstadion zu spielen, das dank gutem Teamwork aller Beteiligten gebaut wurde, wozu auch die FIFA ihren Beitrag geleistet hat. Heute freuen wir uns hier in Südsudan über ein wunderschönes Juwel.“

Das Stadion wurde mit FIFA-Mitteln renoviert. Aus dem FIFA Forward-Entwicklungsprogramm, das seit seiner Lancierung 2016 Infrastrukturprojekte der FIFA-Mitgliedsverbände (MV) unterstützt, flossen 5 100 000 US-Dollar. Die Finanzierung wurde durch 1 800 000 US-Dollar aus dem COVID-19-Hilfsfonds der FIFA ergänzt. Damit wurde der Bau von vier Umkleidekabinen, Teambänken, einer Medientribüne, VIP-Bereichen und weiteren Einrichtungen ermöglicht. Das Stadion bietet nun insgesamt 7 000 Plätze.

FIFA President Gianni Infantino visits South Sudan 01:38

„Im Namen des Fussballverbands von Südsudan und im Namen aller Fussballer und des ganzen Landes sind wir sehr erfreut, dass der FIFA-Präsident bei uns ist, um uns wirklich zu unterstützen und uns Mut zu machen“, sagte Präsident Parek während der Eröffnungsfeier. „Er hat uns enorm unterstützt; er hat die FIFA Forward-Projekte in die Wege geleitet und sich voll und ganz auf die Fertigstellung und Einweihung unseres Juba-Nationalstadions konzentriert. Er hat viel Energie in alle Beteiligten investiert und alle FIFA-Abteilungen waren angewiesen, dieses Projekt fertig zu stellen. Ich freue mich wirklich sehr, Sie zu empfangen und Sie in Südsudan willkommen zu heissen.“

Die FIFA hatte COVID-19-Hilfsdarlehen ausgezahlt, um den Mitgliedsverbänden bei der Bewältigung der Folgen der Pandemie zu helfen. Der südsudanesische Fussballverband wird sein Darlehen mit einem Teil des 8 000 000-US-Dollar-Pakets zurückzahlen, das der Verband im nächsten Vierjahreszyklus des FIFA Forward-Programms erhalten kann. Dank der Erhöhung der Fördermittel um das Siebenfache seit 2016 kann der Verband dennoch seine Planung umsetzen, das Stadion durch den Bau einer Flutlichtanlage und eines Grossbildschirms vollständig auf CAF- und FIFA-Standards zu bringen.

Zudem kann das Projekt vorangetrieben werden, in Nesitu östlich von Juba ein neues technisches Zentrum zu errichten, das allen FIFA-Anforderungen entspricht. Das Zentrum, das bis Juli 2025 fertiggestellt sein soll, wird nicht nur den südsudanesischen Nationalteams optimale Trainings- und Vorbereitungsmöglichkeiten bieten, sondern auch auf allen Ebenen Kapazitäten auf und abseits des Feldes aufbauen, um die fussballerische Entwicklung des Landes weiter voranzutreiben.

„Heute vereinen wir die Welt hier in Juba im Südsudan“, fügte der FIFA-Präsident hinzu, der genau zwei Jahre vor dem Eröffnungsspiel der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™ in Kanada, Mexiko und den USA dem anschliessenden WM-Qualifikationsspiel beiwohnte.

