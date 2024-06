FIFA-Präsident leitet Sitzung zur Vorbereitung der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™ in Miami

Der FIFA-Präsident sowie weitere führende Funktionäre der FIFA und der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™ kamen im Büro der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™ in Miami (USA) zusammen, um eine Reihe von Themen im Zusammenhang mit dem Turnier zu erörtern, das in knapp zwei Jahren im legendären neuen Format mit 48 Teams in Kanada, Mexiko und den USA ausgetragen wird. FIFA-Vizepräsident und Concacaf-Präsident Victor Montagliani war per Telefonkonferenz zu Gianni Infantino und weiteren in Miami versammelten FIFA-Funktionären zugeschaltet. Auf der Tagesordnung standen eine Reihe betrieblicher Aspekte, denn der Countdown zur bisher inklusivsten FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ mit 48 Teams läuft. Turnierbeginn ist am 11. Juni 2026 in Mexiko-Stadt. Ein wichtiger Tagesordnungspunkt war der Status der Vorbereitungen in den 16 Spielorten (elf in den USA, drei in Mexiko und zwei in Kanada) und den Stadien, in denen die Rekordzahl von 104 Spielen ausgetragen wird. Ebenfalls Thema waren Visa, ein wichtiger Aspekt für die Millionen von Fans, die zur grössten Einzelsportveranstaltung der Welt nach Nordamerika reisen werden, sowie Sicherheit und die Einbindung der lokalen und nationalen Regierungen.