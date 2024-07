FIFA-Präsident gratuliert neuem Präsidenten des niederländischen Fussballverbands

Gianni Infantino gratuliert Frank Paauw zu neuer Rolle als Präsident des niederländischen Fussballverbands (KNVB)

Paauw wird „dynamische und effektive“ Organisation erfolgreich weiterführen, so der FIFA-Präsident

KNVB-Präsident bezeichnet Nachwuchsförderung als Teil der „DNA“ des niederländischen Fussballs

Bei einem Treffen im FIFA-Büro in Paris gratulierte FIFA-Präsident Gianni Infantino Frank Paauw zu seiner Wahl zum neuen Präsidenten des niederländischen Fussballverbands (KNVB). Der frühere Polizeichef von Rotterdam und Amsterdam, der seit über 20 Jahren als Sicherheitsberater für Fussballgremien tätig ist, wurde am 27. Mai dieses Jahres zum neuen KNVB-Präsidenten gewählt .

„Es war mir eine grosse Freude, den kürzlich gewählten Präsidenten des niederländischen Fussballverbands, Frank Paauw, im FIFA-Büro in Paris begrüssen zu dürfen“, so Infantino. „Er übernimmt einen dynamischen und effektiven nationalen Verband, und ich freue mich schon auf die Fortsetzung unserer grossartigen Zusammenarbeit.“ „Mit seiner Fussballerfahrung und seiner Liebe für den Sport wird Präsident Paauw gemeinsam mit seinem erstklassigen Team sicherstellen, dass der KNVB seinen ausgezeichneten Talentpool optimal nutzt, und die Niederlande auch in Zukunft sowohl bei den Männern als auch den Frauen zu den erfolgreichsten Mannschaften zählen.“

Die niederländische Fussballnationalmannschaft der Männer, derzeit auf Rang 7 in der FIFA/Coca-Cola-Weltrangliste, erreichte bei der UEFA EURO 2024 vor Kurzem das Halbfinale – eine Leistung, mit der die niederländischen Frauen nach ihrer erfolgreichen Qualifikation für die UEFA Women’s EURO 2025 im kommenden Jahr gleichziehen wollen. Die Juniorinnen werden bei der bevorstehenden FIFA U-20-Frauen-Weltmeisterschaft 2024™ in Kolumbien (31. August bis 22. September) antreten, während ihre Kollegen aus dem Futsal die Qualifikation für die FIFA Futsal-Weltmeisterschaft Usbekistan 2024™ (14. September bis 6. Oktober) schafften. Paauw sieht es als seine Aufgabe, mithilfe von Initiativen wie dem FIFA-Entwicklungsprogramm Forward den kontinuierlichen Strom an Weltklassetalenten aus den Niederlanden aufrechtzuerhalten.