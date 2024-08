FIFA-Präsident empfängt hochrangige Wirtschaftsvertreter bei der FIFA in Paris

Infantino zu geladenen Gästen: „Fühlen Sie sich wie zu Hause“ in der neuen FIFA-Niederlassung in Paris

Gianni Infantino hat hochrangige Wirtschaftsvertreter in der FIFA-Niederlassung in der französischen Hauptstadt Paris empfangen und sie gebeten, sich dort „wie zu Hause zu fühlen“. Darüber hinaus brachte er seine Begeisterung für die neue FIFA Klub-Weltmeisterschaft™ zum Ausdruck.

Eine wichtige Entwicklung in diesem Bereich ist die neue FIFA Klub-Weltmeisterschaft™, deren erste Ausgabe 2025 in den USA über die Bühne gehen wird. Infantino erklärte den Anwesenden, es handle sich um ein bahnbrechendes Turnier, das über Jahre ein wichtiger Termin im Fussballkalender sein werde.

„Im Männerfussball haben wir ab nächstem Jahr auch ein neues, sehr spannendes Turnier – eine neue FIFA Klub-Weltmeisterschaft, bei der die 32 besten Klubs der Welt den echten Weltmeister des Klubfussballs krönen werden. Die erste Ausgabe findet vom 15. Juni bis 13. Juli nächsten Jahres in den USA statt“, so Infantino.

„Wie Sie wissen repräsentieren die grossen Klubs heute nicht nur ihr eigenes Land – und zwar nicht nur in Europa, sondern weltweit –, sondern sind auch multinationale Unternehmen mit Spielern aus der ganzen Welt. Diese Spieler werden sich nächstes Jahr in den USA bei der neuen FIFA Klub-Weltmeisterschaft präsentieren, die auch langfristig ein Riesenerfolg sein wird.“

Die Veranstaltung fand in der neuen FIFA-Niederlassung in Paris statt, einer Stadt, die in der Geschichte der FIFA und des Fussballs einen besonderen Platz einnimmt.

„Die FIFA selbst wurde vor 120 Jahren in der Rue Saint Honoré 229 in Paris gegründet, die nur zwei Häuserblöcke von hier entfernt ist. Mit dieser Niederlassung hier in Paris sind wir also gewissermassen zu unserem Ursprung zurückgekehrt. Und dieser Ort, das Haus und Zuhause der FIFA, ist auch Ihr Zuhause und Ihr Haus“, erklärte Infantino.