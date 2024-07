FIFA-Präsident beim Treffen mit FEDOFUTBOL-Präsident begeistert über die Entwicklung in der Dominikanischen Republik

Der FIFA-Präsident gab an, dass 2024 ein denkwürdiges Jahr sein werde, in dem die dominikanische U-23-Fußballnationalmannschaft zum ersten Mal beim Olympischen Fußballturnier der Männer teilnehmen wird und das Land außerdem die FIFA-U-17-Frauen-Weltmeisterschaft™ austrägt.

Der FIFA-Präsident, Gianni Infantino, und der FEDOFUTBOL-Präsident, José Deschamps, trafen sich in den FIFA-Büros in Paris, um sich über die Entwicklung des Sports im Hinblick auf ein fußballreiches Jahr für das Land in der Karibik auszutauschen.