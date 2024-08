FIFA ist stolz, Teil der olympischen Familie zu sein, so Gianni Infantino

Dank von Gianni Infantino an das IOC und Paris für ein Fest der Einheit

Mitglieder der olympischen Bewegung bei der FIFA in Paris empfangen

Gianni Infantino hat vor Mitgliedern der olympischen Bewegung in der FIFA-Niederlassung in Paris (Frankreich) die starke olympische Tradition des Fussballs betont und darüber gesprochen, wie der Fussball und der Sport Brücken baut. Die Vizepräsidentin des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), Nicole Hoevertsz, dankte der FIFA dafür, dass die Olympischen Fussballturniere erstmals mit dem Finale der Frauen beendet werden.

Während im Finale der Männer am Freitag im Pariser Prinzenpark Frankreich und Spanien aufeinandertreffen, stehen sich einen Tag später an gleicher Stätte bei den Frauen die USA und Brasilien gegenüber.

In seiner Ansprache vor Mitgliedern des IOC und nationaler Olympischer Komitees (NOK) dankte der FIFA-Präsident dem IOC und der Stadt Paris für das Fest der Einheit und Inklusion, bei dem Menschen von praktisch überall in unserer gespaltenen Welt zusammengekommen sind.

Ausserdem betonte er die Bedeutung der Olympischen Spiele für den Fussball. „Wirklich interessant ist, dass der Fussball schon vor der Gründung der FIFA von Anfang an Teil der Olympischen Spiele war und nur zweimal gefehlt hat. Wir sind deshalb stolze Mitglieder der olympischen Familie. Ihre Anwesenheit heute ist für die FIFA eine grosse Ehre und Freude“, sagte er.

Gianni Infantino erinnerte zudem an die Aufgabe der FIFA, den Fussball weltweit zu fördern und jungen Menschen überall auf der Welt die Chance zu geben, ihr Talent zu nutzen. „Jedes Mädchen und jeder Junge auf der Welt müssen träumen dürfen. Wir müssen ihnen die Chance geben – auch wenn sie noch so klein ist, überall auf der Welt in Ozeanien, Asien, Afrika, Europa, Süd- und Nordamerika, die Chance, dass ihr Traum wahr werden kann“, erklärte der FIFA-Präsident.