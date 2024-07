Erweiterung der FIFA U-17-Weltmeisterschaft™ Gesprächsthema zwischen Gianni Infantino und dem Präsidenten des katarischen Fussballverbands

Während der Sitzung tauschten die beiden Präsidenten Erinnerungen an die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2022™ in Katar aus und sprachen über die FIFA U-17-Weltmeisterschaft™, die auf 48 Teams erweitert und ab 2025 jährlich stattfinden wird. Katar wird die ersten fünf Ausgaben des Turniers im neuen Format ausrichten.

„Es war schön, den Präsidenten des katarischen Fussballverbands, Jassim Rashid Al Buenain, zu treffen“, so Infantino. „Wir hatten Gelegenheit, in Erinnerungen an die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2022 zu schwelgen, und ich habe ihm nachträglich zum Gewinn des Asien-Pokals im Februar gratuliert. Wir haben auch unsere Vorfreude darüber zum Ausdruck gebracht, dass Katar zum dritten Mal Austragungsort eines globalen FIFA-Turniers wird, nachdem der FIFA-Rat im März die Austragungsrechte für die FIFA U-17-Weltmeisterschaft™ für mehrere Jahre an den Golfstaat vergeben hat.“