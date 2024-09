„Einhundert Jahre Leidenschaft“: Gianni Infantino nimmt an der Feier zum 100-jährigen Bestehen des kolumbianischen Fussballverbands teil

Alejandro Domínguez, Präsident der CONMEBOL, nahm ebenfalls an der Feier teil und wurde auch mit dem Nationalen Sportverdienstorden ausgezeichnet. Der langjährige kolumbianische Fussballfunktionär Álvaro González, der bereits seit über 60 Jahren in diesem Bereich tätig ist und sich insbesondere für den Amateursport einsetzt, erhielt in Anerkennung seines Engagements für den Sport eine Auszeichnung für sein Lebenswerk und seine Verdienste im Fussball.

Die Hundertjahrfeier fiel mit der Ausrichtung der FIFA U-20-Frauen-Weltmeisterschaft 2024™ durch Kolumbien zusammen, die Präsident Infantino als „perfekt“ bezeichnete und bei der alle Spiele mit Beteiligung der Gastgeber ausverkauft waren. Das Finale fand am Sonntag, dem 22. September, im Stadion Nemesio Camacho El Campín in Bogotá zwischen der DVR Korea und Japan statt.

„Jedes Mal, wenn ich in Kolumbien bin, wird gefeiert“, sagte der FIFA-Präsident. „Ein Jahrhundert des Fussballs sind 100 Jahre voller Emotionen und Leidenschaft. Dazu gehören auch all die Legenden, die die Herzen der Kolumbianer und von uns Fussballfans höher schlagen lassen.“

„Die Kolumbianer sind echte Fussballfans. Wenn ihr Team antritt, spielen nicht nur elf Spieler, sondern 52 Millionen, was man überall auf der Welt merkt“, so der FIFA-Präsident. „Nicht nur bei der Fussball-WM 2018 in Russland, sondern auch bei der Frauen-WM 2023 in Australien und Neuseeland waren viele Kolumbianer vor Ort. Im Viertelfinale gegen England sassen 75.000 Fans im Stadion von Sydney, von denen etwa 74.000 Kolumbianer waren – einfach unglaublich.“