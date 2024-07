Der kapverdische Staatspräsident José Maria Neves zu Gast bei Gianni Infantino in Paris

Glückwünsche an Präsident Neves zu den Fortschritten in Kap Verde

José Maria Neves, der Staatspräsident der Republik Kap Verde, hat Gianni Infantino einen Besuch in der FIFA-Niederlassung in Paris abgestattet. Gesprächsthema waren die enormen Fortschritte des Fussballs der Inselnation in den letzten Jahren. Präsident Neves, der in Begleitung von Fernando Soares Firmino, Vizepräsident des kapverdischen Fussballverbands (FCF) gekommen war, bedankte sich bei Gianni Infantino für die Unterstützung der FIFA bei der Fussballförderung in seinem Land.