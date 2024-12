Gianni Infantino bei 100-Jahr-Feier des bulgarischen Fussballverbands

FIFA-Präsident Gianni Infantino zeigte sich bei einem Galadiner zur 100-Jahr-Feier des bulgarischen Fussballverbands (BFU) in der Hauptstadt Sofia tief beeindruckt von Bulgariens stolzer und langer Fussballtradition, die u. a. sieben WM-Teilnahmen umfasst.

Seinen grössten Erfolg feierte der bulgarische Fussball vor 30 Jahren mit dem Halbfinaleinzug bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 1994™ in den USA, als Christo Stoitschkow Kapitän und mit sechs Toren Torschützenkönig war.

„Bulgarien hat eine unglaubliche Fussballtradition. Alle erinnern sich noch an die WM 1994 mit Christo Stoitschkow, der gemeinsam mit einem anderen Spieler Torschützenkönig war, sowie an all die anderen Spieler wie Jordan Letschkow, Emil Kostadinow und viele mehr“, sagte der FIFA-Präsident.