FIFA-Präsident lobt bahrainischen Fussballverband bei Feier zu Ehren der FIFA-Talentakademie

Veranstaltung an der FIFA-Talentakademie in Bahrain als Meilenstein des FIFA-Talentförderprogramms

Veranstaltung an der FIFA-Talentakademie in Bahrain als Meilenstein des FIFA-Talentförderprogramms

In einer Rede anlässlich des FIFA-Fussballgipfels 2023 in Jeddah (Saudiarabien) hatte Wenger das FIFA-Talentförderprogramm (TDS) skizziert, über das jedem Mädchen und Jungen unabhängig von Wohnort und finanzieller Situation der Zugang zum Profifussball ermöglicht werden soll.

Ein wichtiger Stützpfeiler des TDS ist die Schaffung von FIFA-Talentakademien , wobei in den 211 FIFA-Mitgliedsverbänden bis Ende 2027 mindestens 75 dieser Eliteleistungszentren an den Start gehen sollen.

„In der Vergangenheit hatten zu viele Spieler keine Chance auf eine Profikarriere, weil sie einfach nicht entdeckt wurden oder nicht das richtige Training bekamen. Wenn wir diesen Trend umkehren, kommt das nicht nur den Spielern selbst zugute, sondern hilft auch deren Heimatländern, auf der Elitestufe mitzuhalten. Dies ist wiederum gut für den Fussball, der dadurch immer globaler wird“, so der FIFA-Präsident in einer Videobotschaft bei der Feier in der bahrainischen Hauptstadt Manama.

„Die heutige Veranstaltung in der FIFA-Talentakademie in Bahrain, bei der wir einen Meilenstein des Talentförderprogramms feiern, ist ein wichtiger Schritt für die FIFA und belegt die beachtlichen Fortschritte Bahrains bei der Förderung von Nachwuchstalenten. Bahrain zählt zu den Pionieren des FIFA-Talentförderprogramms, und ich bedanke mich für Ihr Engagement. Gemeinsam, und darauf liegt die Betonung, feiern wir die grossen Fortschritte, die erzielt werden konnten.“

Wenger betonte in seiner Rede bei der Veranstaltung, an der auch BFA-Präsident Ali bin Khalifa al-Khalifa teilnahm, wie sehr er sich über die Schritte freue, die in Bahrain unternommen würden, damit der Crème de la Crème des Kinderfussballs der Weg an die Spitze offensteht.