Asienqualifikation für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™ gemäss FIFA-Präsident eine Inspiration für junge Generation in der Region

Die Asienqualifikation für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™ werde in der Region für Inspiration sorgen und als einende Kraft wirken, meinte Gianni Infantino im Vorfeld der Auslosung für die 3. Runde des Wettbewerbs. Der FIFA-Präsident sprach in einer Videobotschaft an die 18 Teams, die sich noch im WM-Rennen befinden, über die Fortschritte des asiatischen Fussballs sowie die Mittel, die die FIFA für die weitere Entwicklung bereitstellt.

„Die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar und der Asien-Pokal in diesem Jahr haben deutlich gezeigt, wie sehr sich der asiatische Fussball weiterentwickelt hat. Ich bin überzeugt, dass er dies dank dem FIFA-Forward-Programm und dem Talentförderprogramm noch weiter tun wird.“

Die Auslosung ergab, dass sich Australien, Japan und Saudiarabien alle in der Gruppe C befinden und damit bereits zum dritten Mal in Folge in dieser Phase des Wettbewerbs aufeinandertreffen. In der Gruppe A kämpfen die Kirgisische Republik und Usbekistan im zentralasiatischen Derby um ihre erste WM-Teilnahme, während die Gruppe B nebst der Republik Korea lauter westasiatische Nationen stellt.