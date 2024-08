Offizielle Eröffnung des Büros der Rechts- und Compliance-Division der FIFA in Miami

Der Umzug der Rechts- und Compliance-Division vom FIFA-Sitz in Zürich (Schweiz) in die USA erleichtert die Vorbereitungen für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™, die 2026 erstmals mit 48 Teams und in drei Ländern (Kanada, Mexiko und USA) ausgetragen wird.

„Ich bin dem FIFA-Team sehr dankbar für die Umsetzung unserer neuen Philosophie einer wirklich globalen FIFA“, so FIFA-Präsident Gianni Infantino in seiner Rede vor den versammelten Mitarbeitern. „Um global zu werden, muss man allerdings lokal vertreten sein. Die FIFA muss daher überall in der Welt präsent sein, und das Büro hier in Miami ist ein weiteres Beispiel dafür. Die FIFA ist stolz darauf, hier in Miami vertreten zu sein, und wir hoffen, durch das Rechts- und Compliance-Team einen positiven Einfluss auf die Fussballentwicklung nehmen zu können.“