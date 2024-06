Gianni Infantino: Bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™ wird die Welt „innehalten und zusehen“

Anstoss des Turniers ist am 11. Juni 2026 in Mexiko-City

In Asien, Afrika und der Nord-, Mittelamerika und Karibik-Zone läuft bereits die Qualifikation

Genau zwei Jahre vor dem Anstoss zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™ sagte FIFA-Präsident Gianni Infantino, ebenso wie die Fussballfans rund um die Welt „zähle auch er die Tage“. Infantino sagte weiter, die 23. Auflage der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™, die am 11. Juni 2026 im legendären Azteken-Stadion in Mexiko-City beginnt, werde „das grösste Ereignis, die grösste Show, das grösste Turnier", das die Welt je gesehen hat. Mit 48 Teams und 16 Spielorten in den drei Gastgeberländern Kanada, Mexiko und USA wird es die umfassendste FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ aller Zeiten. „Ich zähle schon die Tage, auf jeden Fall. Genau wie alle anderen. Zwei Jahre hört sich erst einmal noch weit weg an, aber wir wissen, dass es in Wirklichkeit schon sehr, sehr nah ist“, sagte Infantino neben dem FIFA WM-Pokal, den er nach dem Finale am 19. Juli 2026 in New York New Jersey dem siegreichen Team überreichen wird. „Heute in zwei Jahren wird die ganze Welt innehalten und zusehen, was in Nordamerika geschieht. Der FIFA WM-Pokal ist hier, er steht bereit - wir kümmern uns darum - und wir stecken mitten in den Vorbereitungen für das Turnier, bereiten alles vor.“

FIFA-Präsident „zählt die Tage“ bis zum Beginn der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™ in zwei Jahren 03:03

Das Azteken-Stadion – einer der drei Spielorte in Mexiko, ebenso wie das Estadio Monterrey und das Estadio Guadalajara – schreibt ein weiteres Kapitel WM-Geschichte, nachdem dort bereits die Eröffnungsspiele der WM-Endrunden 1970 und 1986 stattfanden. „Es wird das erste Stadion, das dreimal Schauplatz eines WM-Auftaktspiels war“, so der FIFA-Präsident. „So etwas gab es noch nie, und dies in einem solch legendären Stadion wie dem Azteken-Stadion zu erleben, wird etwas sehr, sehr Besonderes. Wir alle erinnern uns an die unvergesslichen (FIFA WM-)Spiele, die dort stattgefunden haben, mit herausragenden Champions wie Pelé und Diego Maradona, die im Aztekenstadion gespielt und gesiegt haben.“

Auch durch zahlreiche WM-Qualifikationsspiele beim Erreichen des Meilensteins wurde deutlich, dass das Turnier beständig näher rückt. In der asiatischen Fussball-Konföderation (AFC) fanden insgesamt 18 Spiele statt, mit denen die zweite Qualifikationsrunde zu Ende ging. Nun stehen die 18 Teams fest, die den Sprung in die dritte Runde geschafft haben. Auch in der Nord-, Mittelamerika und Karibik-Zone (Concacaf) fanden mehrere Spiele der zweiten Qualifikationsrunde statt, die am 5. Juni begonnen hatte, ebenso wie in der afrikanischen Fussball-Konföderation (CAF). Im September 2023 fanden in Südamerika die ersten Partien statt. Der FIFA-Präsident sagte weiter, dass die Vorbereitungen in den drei Gastgebernationen auf einem guten Weg sind. „Natürlich arbeiten wir in den Spielorten eng mit den Behörden zusammen, mit den Eigentümern und den Betreibern der Stadien und mit den örtlichen Gemeinden“, sagte er mit Blick auf die zwei kanadischen, drei mexikanischen und elf US-amerikanischen Austragungsorte. „Die Zusammenarbeit funktioniert überall fantastisch. Die Spielorte freuen sich auf Millionen Fans aus der ganzen Welt. Die Stadien sind wunderschön.“ Infantino fügte hinzu: „Jeden Tag werden Veranstaltungen geplant und durchgeführt, sei es mit den Behörden, sei es mit unseren Partnern, den Sponsoren, den Sendern.“