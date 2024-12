Vor der Auslosung steigt die Vorfreude der Teilnehmer auf die FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™

32 Mannschaften kämpfen um den Weltmeistertitel

Alle sechs Konföderationen sind bei dem Turnier vertreten

Auslosung am Donnerstag, 5. Dezember 2024, um 13.00 Uhr Ortszeit (19.00 Uhr MEZ)

Die mit Spannung erwartete Auslosung der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ findet am Donnerstag, 5. Dezember 2024, um 13.00 Uhr Ortszeit (19.00 Uhr MEZ) in Miami (USA) statt. In diesem neuen Wettbewerb treffen die 32 besten Mannschaften der Welt aufeinander, um den Titel des Weltmeisters zu erringen.

Im Vorfeld der Auslosung teilten mehrere Teilnehmer ihre Freude darüber mit, Teil der Geschichte zu sein und an der Schwelle zu einem aufregenden neuen Projekt im Vereinsfussball zu stehen.

Enrique Cerezo, Präsident von Atlético de Madrid „Es ist ein wunderbares Gefühl, oder? Der Gedanke, dass man zu den 32 besten Mannschaften der Welt gehört, macht einen sehr glücklich, daran teilnehmen zu können. Man freut sich, dass man auf große Mannschaften trifft, mit denen man immer die Hoffnung und die Möglichkeit hat, das Finale zu erreichen."

Craig Waibel, Chief Soccer Officer der Seattle Sounders FC „Ich habe mir zehn verschiedene Szenarien überlegt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir, egal wen wir ziehen, begeistert sein werden. Wenn man sich die vier Töpfe ansieht und wen wir als Gegner haben könnten, ist das einfach eine tolle Chance. Ich bin mir nicht sicher, ob wir jemals enttäuscht werden könnten. Ich denke, morgen wird es für unseren Verein und unsere Fans einfach ein Moment der Euphorie geben."

Rodolfo Landim, Präsident von CR Flamengo „Wir sind etwa sechs Monate davon entfernt, an diesem fantastischen Turnier teilzunehmen, das, wie ich glaube, ein historischer Moment für den Weltfussball sein wird. Es ist großartig, hier zu sein und zu sehen, wie Flamengo an dieser großen Party teilnimmt. Ich vertraue darauf, dass alles klappen wird, unabhängig davon, in welcher Gruppe wir am Ende landen, und wir werden in diesem Wettbewerb weiterkommen und Flamengo in der ganzen Welt größer und bekannter machen.“

Carsten Cramer, Marketingdirektor von Borussia Dortmund „Ich glaube, alle, die bei uns involviert sind, sind froh, dabei zu sein und nicht auf dem Sofa sitzen und eine andere Mannschaft unterstützen zu müssen. Es ist immer besser, dabei zu sein. Es wird Spaß machen. Ich kann allen BVB-Fans versprechen, dass Borussia Dortmund die Schwarz-Gelben bei der (FIFA) Klub-Weltmeisterschaft so gut wie möglich vertreten wird. Wir alle freuen uns auf die (FIFA) Klub-WM.“

Stephan Lichtsteiner, Juventus FC Legende „Wir können es kaum erwarten, dieses Turnier zu sehen. Ich denke, es wird ein wunderbarer Wettbewerb in einem schönen Land mit vielen Menschen und Fans, die wirklich darauf brennen. Und natürlich, go Juventus go, bis zum Ende.“

Andrés Chitiva, CF Pachuca Legende „Für Pachuca war es immer eine Quelle des Stolzes, hier sein zu können. Wir haben viele Jahre lang hart dafür gekämpft, bei der FIFA Klub-Weltmeisterschaft dabei zu sein, und es ist eine Ehre und ein Privileg, zu diesem Zeitpunkt hier zu sein. Das Wichtigste ist natürlich die sportliche Seite, denn die Spieler haben es geschafft, dieses Niveau Jahr für Jahr zu halten. Und jetzt, mit diesem neuen Format, können wir das Beste daraus machen und die Mannschaft genießen, die wir haben, eine sehr junge Mannschaft, aber ich denke, sie wird eine gute Leistung bringen."

Die Auslosung, die als Live-Studio-Event durchgeführt wird, beginnt um 13:00 Uhr Ortszeit (19:00 Uhr MEZ) und wird rund um den Globus ausgestrahlt. Bei der Auslosung wird auf Wettbewerbsgleichheit und geografische Vielfalt geachtet.

Bei der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025, die am Sonntag, 15. Juni 2025, im Hard Rock Stadium in Miami beginnt, treffen die 32 besten Klubmannschaften der Welt aufeinander. Die Spiele werden über einen Zeitraum von 29 Tagen an 12 Spielorten in den USA ausgetragen und gipfeln im Finale am Sonntag, 13. Juli 2025, im MetLife Stadium in New York/New Jersey.