Beginn des Visa-Vorverkaufs für die letzten Runden des FIFA-Interkontinental-Pokals Katar 2024™

Nach der Bekanntgabe, dass die letzten drei Spiele im Rennen um die beste Klubmannschaft der Welt im Stadion 974 und Lusail-Stadion in Katar ausgetragen werden, bietet die FIFA Visa-Karteninhabern die Möglichkeit, bereits jetzt Karten für das Kräftemessen zwischen al-Ahly, Pachuca, Real Madrid und dem Gewinner der CONMEBOL Libertadores zu kaufen. In allen drei Spielen geht es um viel, und zwar um das FIFA Derby of the Americas am 11. Dezember, den FIFA Challenger Cup 2024 am 14. Dezember und den FIFA-Interkontinental-Pokal™ am 18. Dezember.