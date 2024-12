Verfahren der Auslosung in Miami für die FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ bestätigt

Die FIFA hat das Verfahren für die mit Spannung erwartete Auslosung für die FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ bestätigt, die am Donnerstag, 5. Dezember 2024, um 13.00 Uhr Ortszeit (19.00 Uhr MEZ) in Miami (USA) stattfinden wird.

Topf 1 umfasst die je vier am besten rangierten Teams aus Europa bzw. Südamerika, während Topf 2 die restlichen acht europäischen Teams beinhaltet. In Topf 3 sind die je zwei am besten klassierten Teams aus Asien, Afrika bzw. Nord-, Mittelamerika und Karibik sowie die restlichen beiden Klubs aus Südamerika. Topf 4 enthält schliesslich die restlichen beiden Teams aus Asien, Afrika bzw. Nord-, Mittelamerika und Karibik, den ozeanischen Vertreter sowie die Mannschaft des gastgebenden Landes (Inter Miami CF).

Topfzuteilung für die Auslosung der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™

Überblick über die Auslosungseinschränkungen

Die Teams in Topf 1 werden bei der Auslosung ihrer jeweiligen Gruppen gemäss der Rangliste der Konföderation paarweise gesetzt. Den einzelnen Gruppen dürfen ausserdem nicht mehrere Klubs desselben Verbands angehören. Alle Klubs aus Topf 1 werden zudem in der Gruppe, in die sie gezogen werden, automatisch auf die Position 1 gesetzt. Die beiden Klubs aus den USA – Inter Miami CF und Seattle Sounders FC – erhalten ferner in den Gruppen A und B automatisch die Position 4. Inter Miami CF bestreitet das Eröffnungsspiel im Hard-Rock-Stadion in Miami, während die Sounders kurz darauf im Lumen Field in Seattle ins Turnier starten.