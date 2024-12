UEFA-Vorrundenauslosung sorgt für packende Duelle

FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™: Ergebnisse der UEFA-Vorrundenauslosung

Guppe A Gewinner der Partie Italien vs. Deutschland (UNL QF4) Slowakei Nordirland Luxemburg Gruppe B Schweiz Schweden Slowenien Kosovo Gruppe C Verlierer der Partie Dänemark vs. Portugal (UNL QF3) Griechenland Schottland Weißrussland Gruppe D Gewinner der Partie Kroatien vs. Frankreich (UNL QF2) Ukraine Island Aserbaidschan Gruppe E Gewinner der Partie Niederlande vs. Spanien (UNL QF1) Türkei Georgien Bulgarien Gruppe F Gewinner der Partie Dänemark vs. Portugal (UNL QF3) Ungarn Republik Irland Armenien Gruppe G Verlierer der Partie Niederlande vs. Spanien (UNL QF1) Polen Finnland Litauen Malta Gruppe H Österreich Rumänien Bosnien und Herzegowina Zypern San Marino Gruppe I Verlierer der Partie Italien vs. Deutschland (UNL QF4) Norwegen Israel Estland Moldawien Gruppe J Belgien Wales Nordmazedonien Kasachstan Liechtenstein Gruppe K England Serbien Albanien Lettland Andorra Gruppe L Verlierer der Partie Kroatien vs. Frankreich (UNL QF2) Tschechien Montenegro Färöer Inseln Gibraltar Die Gruppenphase der UEFA-Qualifikation beginnt im März 2025 und dauert bis November 2025. Gespielt wird nach dem üblichen Format mit zwölf Vierer- oder Fünfergruppen, in denen sich die Gruppensieger für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ qualifizieren.