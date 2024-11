UEFA-Vorrundenauslosung für FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™ am 13. Dezember

Auslosung am FIFA-Sitz in Zürich (Schweiz)

In fünf der sechs Konföderationen läuft die Qualifikation für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™ bereits auf Hochtouren. Bald werden auch die UEFA-Nationalteams ins Rennen um einen der begehrten Startplätze bei der bislang grössten Sportveranstaltung einsteigen. Die FIFA-Mitgliedsverbände, die der UEFA angehören, werden am Freitag, 13. Dezember 2024, um 12.00 Uhr MEZ bei der UEFA-Vorrundenauslosung für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™ am FIFA-Sitz in Zürich (Schweiz) erfahren, wen sie schlagen müssen, um beim bahnbrechenden Turnier dabei zu sein.