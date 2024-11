UEFA-Vorrundenauslosung für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™: Verfahren und Setzung bestätigt

Auslosung am Freitag, 13. Dezember, Liveübertragung auf FIFA.com und FIFA+

Viertelfinalisten der UEFA Nations League sowie die vier am besten rangierten Nationen in Topf 1

Die Viertelfinalisten der UEFA Nations League (Dänemark, Deutschland, Frankreich, Italien, Kroatien, Niederlande, Portugal und Spanien) bilden gemeinsam mit den vier am besten rangierten UEFA-Nationen (England, Belgien, Schweiz und Österreich, das erstmals seit der Qualifikation für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 1986™ wieder gesetzt ist) die Teams in Topf 1.

Die restlichen Teams werden gemäss der FIFA/Coca-Cola-Männerweltrangliste auf die Töpfe 2 bis 5 verteilt. Dank den Siegen gegen Estland bzw. Georgien sind sowohl die Slowakei als auch Tschechien in Topf 2.

Setzung für die UEFA-Vorrundenauslosung für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™ (nach Klassierung in der FIFA/Coca-Cola-Männerweltrangliste)

Die FIFA-Mitgliedsverbände der UEFA erfahren am Freitag, 13. Dezember 2024, um 12.00 Uhr MEZ am FIFA-Sitz in Zürich (Schweiz), mit wem sie es auf dem Weg zur einzigartigen WM 2026 zu tun bekommen. Fans rund um die Welt können die Auslosung live auf FIFA.com, FIFA+ und bei den FIFA-Sendepartnern verfolgen.