„Das wichtigste Turnier überhaupt“ – europäische Nationen reagieren auf die Auslosung der UEFA-Qualifikationsgruppen für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™

Deschamps gewann 1998 als Kapitän der Gastgeber die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 1998™ in Frankreich und führte Les Bleus als Trainer zum Titel bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2018™ in Russland. Je nach Ausgang des Viertelfinales der UEFA Nations League 2024/25 im März 2025 könnte Frankreich auf dem Weg zur WM 2026 auf Gegner wie die Ukraine oder Tschechien treffen.

Thomas Tuchel (Englischer Nationaltrainer) „[Es ist eine] schwierige Gruppe. Die Spiele gegen Serbien und Albanien werden voller Emotionen sein. Sie haben gute Einzelspieler und Top-Trainer. Das sind sogar berühmte ehemalige Spieler. Es wird also bestimmt nicht einfach. Auch Lettland werden wir nicht unterschätzen. England hat noch nie gegen dieses Nationalteam aus dem Baltikum gespielt. Daher bin ich gespannt, was uns erwartet. Gegen Andorra sind wir natürlich die Favoriten. Doch die Qualifikation ist nie einfach, weil die Leistungsunterschiede zwischen den kleineren und den grösseren Nationen immer geringer werden. Wir müssen also unser Bestes geben, um uns für die WM zu qualifizieren.“

Murat Yakin (Schweizer Nationaltrainer) „Wir freuen uns schon auf die Partien. Eine gute Vorbereitung hat für uns oberste Priorität. Wir haben auch schon einen tollen Plan und wollen daher einen guten Start hinlegen. Die Erwartungen sind riesig. In der Vergangenheit haben wir uns immer qualifiziert und auch dieses Mal wollen wir an diesem besonderen Turnier teilnehmen. Beim letzten Wettbewerb war die Euphorie in der Schweiz gross, daher wird viel von uns erwartet. Doch auch wir stellen hohe Erwartungen an uns selbst.“