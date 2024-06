Tickets für historische FIFA U-20-Frauen-Weltmeisterschaft Kolumbien 2024™ ab Donnerstag im Vorverkauf

Die Auslosung fand am Mittwoch in Bogotá statt

Gastgeber Kolumbien trifft in Gruppe A auf Australien, Kamerun und Mexiko

Am Donnerstag beginnt der Visa-Vorverkauf, in dem sich Inhaber von Visa-Karten exklusiv Tickets für die Spiele sichern können

Am Mittwoch fand in Bogotá die Auslosung für die elfte Auflage der FIFA U-20-Frauen-Weltmeisterschaft™ statt. Schauplatz war das Veranstaltungszentrum Hall 74 in der kolumbianischen Hauptstadt. Die teilnehmenden Teams erfuhren an diesem Abend ihre Gegner in den Gruppenspielen und somit viel über den möglichen Turnierverlauf.

Erstmals nehmen 24 Länder an einer FIFA U-20-Frauen-WM teil. Die 52 Partien werden vom 31. August bi 22. September in vier Stadien in den drei Spielorten Bogotá, Cali und Medellín ausgetragen.

Jaime Yarza, Direktor der FIFA-Subdivision Turniere, leitete die Auslosung. Ihm assistierten zwei Grössen des Frauenfussballs, die frühere US-Nationalspielerin Lindsay Tarpley und die Kolumbianerin Natalia Gaitán. Am Ende standen sechs spannende Gruppen fest.

FIFA U-20-Frauen-Weltmeisterschaft Kolumbien 2024™ - Offizielle Auslosung Previous 01 / 09 A view of the draw results during the during the group draw for the FIFA U-20 Women's World Cup Colombia 2024 02 / 09 2156216431 03 / 09 FIFA U20 Womens' World Cup Colombia 2024 - Official Draw 04 / 09 FIFA U20 Womens' World Cup Colombia 2024 - Official Draw 05 / 09 FIFA U20 Womens' World Cup Colombia 2024 - Official Draw 06 / 09 FIFA U20 Womens' World Cup Colombia 2024 - Official Draw 07 / 09 FIFA U20 Womens' World Cup Colombia 2024 - Official Draw 08 / 09 FIFA U20 Womens' World Cup Colombia 2024 - Official Draw 09 / 09 FIFA U20 Womens' World Cup Colombia 2024 - Official Draw Next

Die Gastgeberinnen aus Kolumbien treffen in Gruppe A auf Australien, Kamerun und Mexiko

Gaitán meinte, Gruppe A werde die Fans in Kolumbien sicher begeistern: „Ich finde, das ist eine gute Gruppe, und ich hoffe, Professor Paniagua [Kolumbiens Trainer Carlos Paniagua] sieht das ebenso. Gegen Australien erwartet uns ein tolles Eröffnungsspiel. Dann haben wir einen Debütanten in der Gruppe [Kamerun], und Mexiko hat sich in den letzten Jahren sehr gut geschlagen. Es wird also sehr interessant.“

Spanien tritt beim Unternehmen Titelverteidigung in Gruppe C an. Das europäische Land, das ein Jahr nach dem Titelgewinn bei der letzten FIFA U-20-Frauen-WM 2022 in Costa Rica auch bei der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ in Australien und Neuseeland triumphierte, trifft in den Gruppenspielen auf die USA, Paraguay und Marokko.

Der vollständige Spielplan für die FIFA U-20-Frauen-Weltmeisterschaft Kolumbinen 2024 steht hier zum Herunterladen bereit.

Auslosung der FIFA U-20-Frauen-Weltmeisterschaft Kolumbien 2024™ | FIFA-Präsident Gianni Infantino 02:44

FIFA-Präsident Gianni Infantino übermittelte eine Videobotschaft an die Gäste und Medienvertreter bei der Auslosung.

„Ich kann mir kaum einen besser geeigneten Gastgeber als Kolumbien für diesen Wettbewerb vorstellen, das zum ersten Mal ein FIFA-Frauenturnier ausrichtet und einen perfekten Rahmen für dieses aufregende Ereignis schaffen wird.

Ich habe die Farben und die Leidenschaft der kolumbianischen Fans schon oft erlebt, nicht zuletzt bei der FIFA Frauen-WM im vergangenen Jahr, und dort insbesondere beim Viertelfinale in Sydney, wo es so schien, als wäre es ein Heimspiel für Kolumbien. Ich kann mir schon gut ausmalen, wie fantastisch die Atmosphäre in den Spielorten Bogotá, Cali und Medellín und überall im Land sein wird“, sagte Infantino.

Dank dem weltweiten FIFA-Partner Visa bietet die FIFA Visa-Karteninhabern eine exklusive Gelegenheit an, sich unter FIFA.com/tickets bereits vorab Tickets für die Spiele der FIFA U-20-Frauen-Weltmeisterschaft Kolumbien 2024™ zu sichern. Im Visa-Vorverkauf werden nur Zahlungen mit Visa akzeptiert.

Der Visa-Vorverkauf beginnt am Donnerstag, 6. Juni, um 08:00 Uhr Ortszeit (15:00 Uhr MESZ). Dabei werden Tickets für alle 52 Spiele angeboten, darunter auch Kolumbiens Eröffnungsspiel gegen Australien, das zweite und dritte Spiel der Gastgeberinnen gegen Kamerun beziehungsweise Mexiko, und auch für das Finale.

Im Visa-Vorverkauf sind Einzel-Eintrittskarten, Stadion-Pakete für die Gruppenphase, und Stadionpakete für die Gruppenphase und die K.o.-Spiele erhältlich. Beim Kauf von Stadionpaketen erhalten die Fans einen Rabatt von 20%. So können die Anhänger mehr künftige Stars des Frauenfussballs für weniger Geld sehen.

Der allgemeine Ticketverkauf beginnt am Donnerstag, 13. Juni, und bleibt bis zum letzten Spieltag geöffnet.

FIFA.com bietet eine ausführliche Berichterstattung mit aktuellen Nachrichten und Videos vom Turnier.

FIFA U-20-Frauen-Weltmeisterschaft Kanada 2014: Auslosungsergebnisse

Gruppe A: Kolumbien, Australien, Kamerun, Mexiko

Gruppe B: Frankreich, Kanada, Brasilien, Fidschi

Gruppe C: Spanien, USA, Paraguay, Marokko

Gruppe D: Deutschland, Venezuela, Nigeria, Korea Republik

Gruppe E: Japan, Neuseeland, Ghana, Österreich