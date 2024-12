Thiago Maia, Gewinner des FIFA-Fairplay-Preises: „Ich fühle mich nicht wie ein Held“

Thiago Maia als Helfer bei Rettungseinsatz in dem von Überschwemmungen betroffenen brasilianischen Bundesstaat Rio Grande do Sul

Thiago Maia wurde bei der Verleihung der „The Best FIFA Football Awards™ 2024“ für seine selbstlose Hilfsaktion während der verheerenden Überschwemmungen, von denen der brasilianische Bundesstaat Rio Grande do Sul Ende April und Anfang Mai dieses Jahres heimgesucht wurde, mit dem FIFA-Fairplay-Preis ausgezeichnet. Im Anschluss erklärte er: „Ich fühle mich nicht wie ein Held.“