Teams freuen sich auf die FIFA Klub-WM 2025™, die in einem Jahr stattfindet

Der Countdown läuft: Ein Jahr bis zur FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™

Die Vereine freuen sich darauf, an dem Turnier teilzunehmen

Die erste Ausgabe mit 32 Mannschaften wird nächstes Jahr in den USA ausgetragen

In genau einem Jahr findet die FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ statt und je näher das Turnier rückt, desto stolzer und inspirierender sind die teilnehmenden Mannschaften. Die neue Veranstaltung mit 32 Mannschaften wird am 15. Juni 2025 in den Vereinigten Staaten beginnen, ein Jahr vor der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™, die das Land gemeinsam mit seinen nordamerikanischen Nachbarn Kanada und Mexiko ausrichten wird.

"Die Jungs sind aufgeregt und wissen, dass wir gegen die besten Vereine der Welt antreten werden. Wir sehen uns jeden Dienstag und Mittwoch die UEFA Champions League in der Umkleidekabine an. Es gibt also eine Begeisterung in unserem Team, wenn wir die großen Mannschaften auf dem Platz sehen. Die Chance, auf diesem Niveau zu spielen, ist etwas, wovon wir schon immer geträumt haben. Unser Team freut sich sehr auf diese Gelegenheit.“ Cristian Roldan, Mittelfeldspieler Seattle Sounders FC

"Ich denke, es ist eine großartige Gelegenheit für jeden auf der Welt, nicht nur für die Spieler. Jeder wird die Chance haben, Spiele zu sehen, auf die er immer gewartet hat. Es wird auf jeden Fall eine sehr erfolgreiche Klub-Weltmeisterschaft werden. Wenn ich die Gelegenheit habe, bei Flamengo zu sein und an dieser Klub-WM teilzunehmen, wird es definitiv eine der besten Meisterschaften sein, die ich je in meinem Leben gespielt habe." David Luiz, Verteidiger CR Flamengo

"Die FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ bedeutet alles für unseren Verein. Jeder, der mit dem Auckland City FC verbunden ist, freut sich auf das nächste Jahr, aber ich glaube nicht, dass viele Leute wirklich begriffen haben, was wir erreicht haben und was das bedeutet. Unsere Geschichte in diesem Wettbewerb ist relativ gut, aber die Erweiterung auf 32 Vereine verleiht dem Ganzen eine neue und interessante Dimension, auf die wir uns sehr freuen.

Wir waren schon immer sehr stolz darauf, unseren Verein, unser Land und unseren Verband zu vertreten. Wir nehmen diese Verantwortung sehr ernst, auch wenn wir mit Abstand der kleinste Verein in diesem Wettbewerb sein werden. Was auch immer in einem Jahr passieren wird, wir werden auf und neben dem Platz unser Bestes geben, um den Vereinsfussball in Neuseeland und Ozeanien so gut wie möglich zu repräsentieren." Gordon Watson, Geschäftsführer Auckland City FC

"Dies ist meine zweite FIFA Klub-Weltmeisterschaft und mein zehntes von der FIFA organisiertes Turnier. Ich bin also voller Entschlossenheit, insbesondere für diese neue Version des Wettbewerbs, die noch mehr Spannung bietet. Mein erstes Spiel nach meiner Ernennung zum Cheftrainer von Ulsan war ein Spiel der FIFA Klub-Weltmeisterschaft und ich bereue es immer noch ein wenig. Daher möchte ich dieses Mal unbedingt gewinnen und sicherstellen, dass wir auf der Weltbühne unser Bestes geben." Hong Myungbo, Cheftrainer Ulsan HD

"Es ist eine Ehre für mich, bei der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025 für Al-Hilal anzutreten. Die besten Vereine der Welt und die besten Athleten der Welt werden dort sein, und natürlich ist dies der Ort, an dem Al-Hilal und meine Teamkollegen sein sollten. Die Erwartungen an das Turnier sind riesig, und ich bin sicher, dass wir bereit sein werden, unsere Fans zu vertreten." Neymar, Stürmer Al-Hilal

"Der Klub möchte nicht nur einer der besten Klubs auf dem afrikanischen Kontinent sein, sondern auch aus globaler Sicht. Die Reichweite ist unglaublich groß. Wenn die Mannschaft diese Reichweite nur aufgrund ihrer Leistungen auf dem Platz hat, kann man sich vorstellen, wie viel Potenzial dieser Fussballclub hat, wenn wir in den Bereich der Klub-Weltmeisterschaft aufsteigen." Rhulani Mokwena, Cheftrainer Mamelodi Sundowns FC