FIFA+ startet neuen Hub für internationale DFB-Fans: Exklusive Inhalte mit englischem Kommentar

Das Fussballland Deutschland kann bei den Männern auf vier Titel Weltmeistertitel (1954, 1974, 1990, 2014) und bei den Frauen auf zwei Triumphe bei einer FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ (2003, 2007) verweisen. Dieser Hub zelebriert die glanzvolle deutsche Fussballgeschichte und bietet den Fans auf der ganzen Welt gleichzeitig aktuelle Live-Übertragungen. Darüber hinaus ist FIFA+ als globale Fussballplattform weiter gewachsen: Mehr als 80 der 211 Mitgliedsverbände der FIFA haben sich bereits für den Dienst angemeldet. FIFA+ bringt Fussball aus allen Teilen der Welt an einem Ort zusammen und bietet den Fans einen unvergleichlichen Zugang zu Inhalten aus aller Welt. Kay Dammholz, Direktor für Medienrechte bei der DFB GmbH & Co. KG, sagte: „Wir haben uns sehr gefreut, unseren internationalen Fans die Möglichkeit zu geben, sich mit dem deutschen Fussball zu verbinden. FIFA+ bietet eine einzigartige Plattform, um das Beste unserer Nationalmannschaften zu erleben, sowohl in der Vergangenheit als auch in der Gegenwart.“ Charlotte Burr, Direktorin für Strategie, Unternehmensentwicklung und Digitales bei der FIFA, fügte hinzu: „Deutschlands Erfolg auf der Weltbühne ist unbestreitbar, und dieser FIFA+ Hub ermöglicht es den Fans, diese ikonischen Momente noch einmal zu erleben, während sie mit dem Live-Geschehen verbunden bleiben. Mit mehr als 80 Mitgliedsverbänden auf FIFA+ bringen wir Fussball aus der ganzen Welt auf eine Plattform“. Der DFB-Hub ist seit dem 28. Oktober verfügbar.