Start des exklusiven Visa-Vorverkaufs für die FIFA Futsal- Weltmeisterschaft Usbekistan 2024™

Ab heute [30. Juli] bis 31. Juli haben Visa-Kunden exklusiven Zugang zu Tickets für das bevorstehende Turnier und können sich auf FIFA.com/tickets vor allen anderen die besten Plätze in den Hallen an den drei Spielorten Taschkent, Andijon und Buchara sichern.

Nach der spektakulären Auslosung im Mai 2024 auf dem spektakulären Registan-Platz in Samarkand an der Seidenstrasse kennen nun alle 24 Teams ihre Gegner.

Beim ersten FIFA-Turnier in Zentralasien startet Gastgeber Usbekistan am 14. September 2024 gegen die Niederlande. Der neue Weltmeister wird am 6. Oktober 2024 in der Hauptstadt Taschkent gekrönt.