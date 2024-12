Saudi-Arabien Gewinner des ersten FIFAe World Cup™ mit Rocket League

Der erste FIFAe World Cup™ mit Rocket League, der während vier Tagen vom 5. bis zum 8. Dezember Höchstspannung bot, hat mit dem WM-Titel von Saudi-Arabien geendet. Beim Turnier, bei dem Spieler ihrer Nationalteams erstmals auf der Rocket-League-Bühne vertreten haben, hat Saudi-Arabien gegen Frankreich in einem hart umkämpften Finale in Riad (Saudiarabien) die prestigeträchtige Trophäe des FIFAe World Cup™ gewonnen. Das Weltmeisterteam, dem Rw9, Kiileerrz, trk511 and d7oom-24 angehören, überzeugte während dieses historischen Turniers mit Können, Teamgeist und Entschlossenheit. Auf dem Weg zum WM-Titel bezwangen die Weltmeister einige der besten Spieler und Nationalteams und machten Saudi-Arabien auf der Weltbühne alle Ehre.