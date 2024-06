Pachuca sichert sich mit klarem Sieg Teilnahme an Mundial de Clubes FIFA 2025™

Es gibt uns die Möglichkeit, an der [neuen FIFA] Klub-Weltmeisterschaft teilzunehmen, was eines der größten Ziele ist, die ein Fussballer oder Trainer haben kann.

„Heute haben wir das Ziel erreicht, die ‚Concachampions‘ zu gewinnen, den Pokal in die Höhe zu stemmen. Jetzt können wir von der Klub-WM träumen – dabei zu sein und mitzuhalten. Denn wir wollen nicht einfach nur teilnehmen und schauen, was passiert. Wir wollen wirklich um den Titel mitspielen und auf dem Spielfeld das zeigen, was wir hier in Mexiko und auch auf internationaler Ebene schon gezeigt haben“, meint er abschliessend.