Offizielles Maskottchen der FIFA U-17-Frauen-Weltmeisterschaft 2024™️ 100 Tage vor dem Turnier enthüllt

Der Name des einzigartigen Charakters hat indigene karibische Wurzeln

TANÍ™️, das offizielle Maskottchen der FIFA U-17-Frauen-Weltmeisterschaft 2024™️, wurde vor dem ersten FIFA-Turnier in der Dominikanischen Republik enthüllt.

Der Name des Maskottchens wurde von dem auf der Karibikinsel beheimateten Volk der Taíno inspiriert und mit dem Namen "Ana" kombiniert, der in der Taíno-Sprache "Blume" bedeutet. Die einzigartige Figur verkörpert die enorme natürliche Schönheit des Landes und ist der Bayahibe-Rose, der Nationalblume der Dominikanischen Republik, nachempfunden.

Die Verwendung der Blume steht auch für das aufblühende Naturtalent und den Geist der Spielerinnen, die die letzten sein werden, die an dem derzeit alle zwei Jahre stattfindenden Turnier mit 16 Mannschaften teilnehmen, bevor es ab 2025 zu einem jährlichen Wettbewerb mit 24 Mannschaften erweitert wird.

Das Maskottchen wird bei den Spielen in den beiden Gastgeberstädten zu sehen sein: in der Hauptstadt Santo Domingo im Felix-Sanchez-Stadion und in Santiago de los Cabelleros im CFC-Stadion.