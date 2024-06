Offizielles FIFA Futsal-Thema vorgestellt

Die neue Erkennungsmelodie des Futsal wird während des bevorstehenden Turniers mit 24 Teams in Usbekistan überall zu hören sein

Während der Vorbereitung der Teams auf die FIFA Futsal-Weltmeisterschaft Usbekistan 2024™ wurde nun der Track „Sound of Futsal“ vorgestellt

Futsal gehört zu den am schnellsten wachsenden und dynamischsten Sportarten der Welt. Nun hat der Sport auch einen eigenen Sound mit einer Hymne, die verschiedene Einflüsse wie Hip-Hop und elektronische Tanzmusik vereint und im Baile-Funk-Genre verwurzelt ist.

Der mitreissende Beat und der lebhafte Mix aus Kulturen und Musikgenres spiegeln die actiongeladenen Spiele und das explosive und spektakuläre Können der Akteure wider und stellen eine Hommage an die urbane Atmosphäre des Futsal dar.

Der Track wird künftig alle Futsal-Wettbewerbe der FIFA klanglich prägen. Am 14. September wird er erstmals bei einem Turnier zu hören sein, wenn die FIFA Futsal-Weltmeisterschaft 2024 in Usbekistan beginnt.

Das neue Thema wird auch bei der ersten Auflage der FIFA Futsal-WM der Frauen zu hören sein, die im nächsten Jahr auf den Philippinen stattfindet. Diesen Beschluss fasste der FIFA-Rat im vergangenen Monat in Bangkok (Thailand).

Das diesjährige Turnier in Usbekistan wird der erste FIFA-Wettbewerb in Zentralasien. Erstmals werden vier zentralasiatische Teams vertreten sein. Neben dem Gastgeber ist der frisch gebackene Asienmeister IR Iran am Start, der im April bei der AFC Futsal-Asienmeisterschaft zum 13. Mal den kontinentalen Titel holte, ebenso Tadschikistan und Afghanistan. Die Fans werden den mitreissenden Track vor, während und nach den Spielen zu hören bekommen.